Sechs Kinder Sterben 1945 Nach Explosion: Das Panzerfaust-Unglück von Varnhorn

Varnhorn Heute vor 75 Jahren kamen sechs Kinder in der Bauerschaft Varnhorn (Gemeinde Visbek) durch eine Panzerfaust ums Leben. Der Heimatverein Visbek um seinen Vorsitzenden Manfred Gelhaus und das Redaktionsteam der Chronik Varnhorn-Siedenbögen stellten der NWZ einen Zeitzeugenbericht von Heinrich Bramlage (1934 bis 2018) zur Veröffentlichung zur Verfügung.

• Wälder durchstreift

„Von der Gemeinde Visbek wurden wir – zwölf Jungs im Alter von zehn bis 15 Jahren – mit der Durchsuchung der Wälder rund um Varnhorn nach Waffen beauftragt. Ich war damals zehn Jahre alt. Als Aufsicht befanden sich zwei Erwachsene bei uns, Clemens Dierker und Hermann Siemer, beide aus Visbek.

Am 12. Mai 1945 durchstreiften wir den ganzen Vormittag die Wälder in Varnhorn und suchten das Gelände nach Waffen ab. Gefunden wurde nichts. Mittags beendeten die beiden Erwachsenen die Suchaktion. Wir gingen aber nicht mit ihnen nach Hause, sondern liefen etwa 700 Meter an der Aue entlang bis zur Brücke in Thölstedt.

Hier legten wir uns ins Gras und hielten die Füße, da es sehr warm war, ins Wasser. Als wir etwa um 14.30 Uhr nach Hause gehen wollten, fanden wir neben der Brücke (Thölstedter Auenbrücke) eine Panzerfaust. Wir nahmen sie mit.“

• Vogelnest entdeckt

„Auf dem Nachhauseweg trennten sich zwei Jungs – Josef Hermes und Heinz Hohnhorst – von uns und schlugen einen anderen Weg ein. Wir waren noch zehn Jungs, als wir in einem Baum ein Vogelnest entdeckten. Jeder von uns wollte es ausnehmen. Wir ließen das Los entscheiden. Das Los fiel auf mich, und ich kletterte den Baum hinauf.

Ich war erst auf halber Höhe, als es einen fürchterlichen Knall gab. Ich fiel dabei aus dem Baum. Die Panzerfaust war explodiert. Auf dem Boden lagen die Jungs, tot oder schwer verletzt. Es war ein grauenvoller Anblick. Vor Schrecken und Entsetzen lief ich, so schnell ich laufen konnte, nach Hause. Unterwegs kam mir August Muhle nachgehumpelt. Er blutete stark, schien aber nur leicht verletzt zu sein.“

• muhle ohnmächtig

„Auf dem Felde waren Aloys Mählmann und Aloys Abeling (beide damals 16 Jahre) am Pflügen. Ich wollte ihnen erzählen, was passiert war, konnte aber kein Wort herauskriegen. August Muhle begann zu reden, wurde aber vor Schwäche ohnmächtig. Aloys Mählmann legte ihn auf den Ackerwagen.

Währenddessen kamen Josef Hermes und Heinz Hohnhorst angelaufen und berichteten aufgeregt über das Unglück. Sofort liefen Aloys Mählmann und Aloys Abeling zu der Unglücksstelle. Aloys Abeling holte in einem Holzschuh Wasser aus der Aue und gab den Verletzten, die wegen des hohen Blutverlustes großen Durst hatten, zu trinken. Er blieb bei ihnen, bis Hilfe kam.

Aloys Mählmann lief zum Feld zurück, spannte die Pferde vor den Ackerwagen – auf dem Wagen lag noch der verletzte August Muhle – und fuhr im Galopp nach Hause. Hier erzählte er schnell, was passiert war, schnappte sich sein Fahrrad und sauste nach Visbek, um einen Arzt zu holen. Autos gab es zu der Zeit in Varnhorn noch nicht. Die Telefone waren noch nicht wieder angeschlossen. Im Krankenhaus traf Aloys Mählmann einen jungen Assistenzarzt an. Dieser fuhr – ebenfalls mit dem Fahrrad – sofort mit nach Varnhorn, und dann erhielten die Verunglückten endlich ärztliche Hilfe. Später kam noch Dr. Wefer.“

• Bewohner verständigt

„Josef Hermes, Heinz Hohnhorst und ich hatten inzwischen die Angehörigen der Verunglückten verständigt und alle Dorfbewohner – Haus für Haus – alarmiert. Der Bauer Hermann Batke kam mit dem Pferdefuhrwerk zur Unglücksstelle. Vorsichtig wurden die Verletzten auf den Gummiwagen gelegt und nach Visbek ins Krankenhaus gebracht. Sechs der Jungen erlagen ihren schweren Verletzungen. Es waren dies: Heinz Gertzen (11 Jahre), Heinrich Busse (14 Jahre), Josef Themann (13 Jahre), Alfons Hohnhorst (15 Jahre), Gerhard Hermes (11 Jahre) und Walter Stolle (10 Jahre).

Überlebt haben außer mir August Muhle (damals 13 Jahre), Bernhard Johannes (damals 14 Jahre), Hermann Gertzen (damals 12 Jahre). Zum Gedenken an die Toten errichteten wir Varnhorner an der Stelle, wo das Unglück passierte, ein Denkmal, auf dem die Namen der Toten stehen.“

In der unmittelbarenNachkriegszeit kam es im Oldenburger Münsterland immer wieder zu Unfällen mit zurückgelassener Munition und Waffen der deutschen und alliierten Soldaten.

In Petersfeldfuhr im Mai 1945 ein Landwirt mit seinem Pferdegespann über eine Mine. Die Pferde starben, der Fahrer verletzte sich leicht.

In Kellerhöhewar im Oktober 1945 bei einem Unglück mit einem Blindgänger ein Kind sofort tot. Zwei andere Kinder erlagen später ihren schweren Verletzungen.