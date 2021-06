Aktionen in der City: In der Vechtaer Innenstadt spielt samstags die Musik

Vechta Der Verein mit dem Gruß im Namen sorgt für begrüßenswerte Aktionen: Der Stadtmarketing-Verein Moin Vechta hat am Samstag den Einkaufsbummel in der Vechtaer Innenstadt noch attraktiver gemacht. So herrschten auf der Shoppingmeile nicht nur wegen des Wetters ein sommerliches Flair und gute Laune.

Pop und Jazz

Schwung brachten in der Zeit von 14 bis 15 Uhr Rainer Wördemann und Natalia Hammermeister in die Kreisstadt. Während der neuen – von Moin Vechta initiierten – musikalischen Stunde spielten die zwei Künstler der Kreismusikschule Vechta verschiedene Popsongs und Jazzstandards auf ihrem Saxofon mit Begleitung eines Keyboards. Zahlreiche Passanten und auch Besucher der außengastronomischen Flächen rund um den Europaplatz genossen den musikalischen Auftritt.

Rainer Wördemann ist der Leiter der Kreismusikschule Vechta und ein Kenner der Musikszene. Natalia Hammermeister war 2019 Solistin im Jugend Symphonie Orchester Oldenburger Münsterland (JUSOM) und hat dort das Saxofonkonzert von Alexander Glazunov gespielt.

Auch Birgit Beuse aus der Geschäftsführung von Moin Vechta zeigte sich sehr zufrieden mit der Live-Musik. „Sie waren eine tolle Bereicherung für die Stadt. Wir freuen uns bereits auf das kommende Wochenende“, lobte sie die Musiker und wies zugleich noch darauf hin, dass die musikalische Stunde in den kommenden Wochen bis zum Start der Sommerferien jeden Samstag ab 14 Uhr in der Innenstadt stattfinden wird. Die Künstler der Kreismusikschule Vechta werden wöchentlich wechseln.

Außerdem gab Moin Vechta an die Passanten der Innenstadt süße Aufmerksamkeiten aus. Eine Promotion-Mitarbeiterin zog durch die Stadt und war nicht zu übersehen. Trug sie doch, damit sie besonders gut auffällt, einen Rucksack mit einer markanten Moin Vechta-Werbeflagge bei sich. In einem Bauchladen hatte sie neben den süßen Überraschungen auch Informationsmaterial für die Besucher dabei. In den kommenden Wochen wird sie jeweils donnerstags bis samstags am Nachmittag in der Stadt sein.

Fußbodenaufkleber

Übergeordnetes Ziel beider Aktionen ist es laut Moin Vechta, die Besucher herzlich in der Innenstadt willkommen zu heißen. Und so hat der Stadtmarketingverein zudem Fußbodenaufkleber entlang der Vechtaer Shoppingmeile platziert. Mit dem Aufdruck „Schön, dass Du hier bist“ werden die Besucher der Innenstadt willkommen geheißen. So wird man von dem Verein mit dem Gruß im Namen doch gerne begrüßt.