Corona-Virus: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Vechta

Vechta Das Gesundheitsamt des Landkreises Vechta hat am Mittwoch 61 weitere Covid-19-Infektionen gemeldet. 25 Personen werden stationär behandelt, fünf Personen intensivstationär. Die Anzahl der Genesenen steigt um 46 Personen auf 1468.

Aktuell sind 689 Personen infiziert. Die Anzahl der Personen in Quarantäne sinkt um 92 Personen auf 2188. Von den 689 aktuell infizierten Personen befanden sich 231 Personen bereits vor Feststellung der Infektion als Kontaktpersonen in amtlich angeordneter Quarantäne.

• Zwei weitere Tote

Am Dienstag sowie am Mittwoch sind zwei weitere, infizierte Personen verstorben. Es handelt sich um einen 78 Jahre alten Mann sowie einen 83 Jahre alten Mann. Beide Personen waren laut Mitteilung der Kreisverwaltung vorerkrankt. Somit steigt die Zahl der Todesfälle im Kreisgebiet auf 25. „Es macht mich sehr traurig, dass zwei weitere Menschen an dem Virus gestorben sind“, bedauert Landrat Herbert Winkel. „Ich wünsche beiden Familien der Verstorbenen viel Kraft in dieser schweren Zeit.“

• Pflegerin infiziert

Unter den neuinfizierten Personen ist eine Pflegerin des St.-Elisabeth-Hauses in Lohne. Der Wohnbereich, in dem die Pflegerin tätig war, wird von den übrigen Bereichen isoliert. Da bei einem Bewohner und Mitarbeitern verdächtige Symptome aufgetreten sind (diese Personen wurden vorsorglich in Quarantäne versetzt), wird am Donnerstag eine Testung aller Bewohner und Mitarbeiter des Wohnbereiches durch das Gesundheitsamt durchgeführt. Die Pflegekräfte arbeiten mit FFP2-Masken.

Auch in dem La-Vida-Seniorenzentrum in Lohne gibt es einen positiven Corona-Fall. Eine Bewohnerin hat sich mit dem Virus infiziert. Sie befindet sich aktuell im Krankenhaus. Vorsorglich wurden Testungen für den gesamten Wohnbereich veranlasst. Das Gesundheitsamt prüft alle notwendigen Quarantänemaßnahmen. Auch hier arbeiten die Pflegekräfte mit einer medizinischen FFP2-Maske.

Weiterhin ist ein Patient der Clemens-August-Tagesklinik in Neuenkirchen-Vörden unter den Neuinfizierten. Die Mitpatienten sowie das Pflegepersonal befinden sich in Quarantäne.

Bei der Reihentestung im Altenwohnhaus St. Anna der St.-Anna-Stiftung in Dinklage wurden am Dienstag zwei Pfleger sowie eine Bewohnerin positiv auf das Corona-Virus getestet.

• Schulen betroffen

Weiterhin sind an der Albert-Schweizer-Realschule in Lohne eine Lehrerin, am Gymnasium in Damme zwei Schüler verschiedener Klassen sowie an der Justus-von-Liebig-Schule in Vechta eine Schülerin, die nicht im Landkreis Vechta wohnt, positiv auf das Virus getestet worden. An der Realschule in Lohne waren keine weiteren Quarantänemaßnahmen zu treffen. Für die direkten, engen Kontaktpersonen der betroffenen Schüler am Gymnasium Damme sowie der Justus-von-Liebig-Schule wurde vom Gesundheitsamt die Quarantäne angeordnet.

Der Inzidenzwert lag am Mittwoch bei 282,9.

• Regeln kontrolliert

Derweil hat die Polizei am Dienstag in den Nachmittagsstunden im Stadtgebiet Vechta die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Im Bereich der Großen Straße fielen insgesamt vier männliche und weibliche Personen im Alter von 34 bis 60 Jahren auf, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. In der Bahnhofstraße wurden zwei 16- und 18-Jährige kontrolliert, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen.

Außerdem stellten die Polizeibeamten im Bereich des ZOB/An der Gräfte einen 49-Jährigen fest, der ebenfalls keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Gegen alle Personen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.