Lokale Antwort auf Amazon & co: Lieferdienst für Vechta und Langförden geht an den Start

Vechta Lokal bestellt, nach Vechta und Langförden geliefert – unter diesem Motto bietet der Stadtmarketingverein „Moin Vechta“ ab 16. November einen besonderen Service für Vechtaer Kunden an. Bis zum 23. Dezember können sich Kunden der Vechtaer und Langförder Einzelhändler ihre Produkte kostenlos nach Hause liefern lassen.

Der Lieferdienst soll eine Maßnahme darstellen, Besucherströme in den Geschäften zu entzerren, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Für die Kunden soll so der traditionelle Weihnachtseinkauf in dann oftmals vollen Läden vereinfacht werden. Zudem können die Unternehmen so die Hygienemaßnahmen in den Geschäft besser einhalten.

„Ich hoffe sehr, dass dieser Lieferdienst gut vom Handel angenommen wird, denn er kann tatsächlich für eine Entlastung im Weihnachtsgeschäft sorgen“, hofft Moin-Vechta-Geschäftsführerin Birgit Beuse. „Auch der Service für die Kunden ist super. Die Wunschware muss nur beim Händler geordert werden, und bestenfalls habe ich sie taggleich schon bei mir zu Hause. Das schafft kein großes Online-Versandhaus.“

Lieferung abends

Der Kunden kann ab kommenden Montag entscheiden, an welchem Wochentag er den Lieferdienst der Einzelhändler in Vechta und Langförden nutzen möchte. Sogar taggleiche Lieferungen kann „Moin Vechta“ realisieren. Die Auslieferung an die Kunden erfolgt dann in den Abendstunden in der Zeit von 17 bis 20 Uhr. Die Übergabe erfolgt nur persönlich – der Empfänger selbst muss also zuhause sein. Sollte der Kunde nicht da sein, nimmt der Fahrer das Paket wieder mit. Eine Hinterlegung an der Haustür, beim Nachbarn oder an einem anderen Ort ist nicht möglich.

Kostenlos nutzen

Jeder Einzelhändler in Vechta kann auf das kostenlose Serviceangebot zurückgreifen. „Moin Vechta“ stellt den Händlern Werbemittel zur Verfügung, damit der Kunde gleich erkennt, dass der Lieferdienst unterstützt wird.

Für den Lieferdienst kooperiert „Moin Vechta“ mit der Volksbank Vechta, die hierfür ein Fahrzeug zur Verfügung stellt.

Vielfalt der City