Vechta Jan Delay, Sarah Connor und Nena sollten auftreten. Jetzt hat der Veranstalter das für den 16. und 17. Juli geplante „Viva Vechta Open Air“ auf dem Stoppelmarkt-Gelände abgesagt. „Leider müssen wir euch schweren Herzens mitteilen, dass wir die Premiere des Viva Vechta Open Air aufgrund der weiterhin unsicheren Infektionslage durch Covid-19 um ein Jahr verschieben müssen“, teilte der Veranstalter am Montagmorgen mit.

Die Konzert-Veranstaltung soll dafür 2022 auf dem Stoppelmarkt in Vechta über die Bühne gehen. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Konkret ist der Auftritt von Jan Delay & Disko No. 1 geplant am 15. Juli 2022; Sarah Connor und Nena folgen am Samstag, 16. Juli 2022.