Für mehr Raum und Service: LzO-Filiale in Berne wegen Bauarbeiten geschlossen

Berne Wegen Umbaumaßnahmen am Gebäude der LzO-Filiale in Berne (Weserstraße 26a) müssen sich Kunden zwischen dem 23. August und dem 19. September auf Änderungen der Öffnungszeiten und Anpassungen der Dienstleistungen einstellen. In den ersten zwei Wochen der Bauphase bleibt die Filiale komplett geschlossen. Für Beratungsgespräche oder Serviceleistungen weicht das Team aus Berne in die LzO-Filiale nach Elsfleth (Rathausplatz 5) aus.

Der zweite Abschnitt beginnt dann am 6. September. Zu diesem Zeitpunkt werden persönliche Beratungen in Berne zwar wieder möglich sein, Serviceleistungen dagegen erst bei Wiedereröffnung des Standortes. Kunden können hierfür die Sparkassenfiliale in Elsfleth oder alle anderen Filialen der LzO nutzen. Nicht genutzt werden können zudem die Selbstbedienungsterminals inklusive Kontoauszugsdrucker.

Bargeld gibt es trotzdem, denn der Geldautomat im Foyer ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Für Bankgeschäfte sind alternativ LzO-Mitarbeiter über das Kunden-Service-Center telefonisch von 8 bis 20 Uhr unter der Nummer 0441/2300 erreichbar.

„Wir bitten um Verständnis, dass es während der Bauphase zu Einschränkungen kommen kann. Mit dem Umbau beschreiten wir neue Wege, von denen insbesondere unsere Kunden profitieren werden“, sagt Marcus Thien, Leiter der LzO-Filiale in Berne. Durch die Umbaumaßnahmen wird unter anderem ein weiterer Raum für Beratungsgespräche geschaffen. Außerdem entsteht eine Video-Service-Möglichkeit, mit der Kunden Angelegenheiten diskret und unkompliziert klären können.