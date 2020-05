Braker Ortsverein Hat Gewählt: Erstmals ein Duo an der SPD-Spitze

Brake Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Brake bereiten sich zurzeit auf einen Neustart nach den einschneidenden Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vor. Bereits zweimal tagte der Parteivorstand, natürlich im gebührenden Abstand, im Parteibüro an der Breiten Straße 23 in der Fußgängerzone. Ziel ist es unter anderem, so schnell wie möglich wieder das Bürgercafé zu eröffnen.

Noch vor den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie hatten sich die Mitglieder der SPD Brake zur Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen im Parteibüro getroffen. Zentraler Tagesordnungspunkt war die Vorstandswahl. Die Sitzung leitete die SPD-Unterbezirksvorsitzende und Landtagsabgeordnete Karin Logemann

Bei den Wahlen des neuen Vorstandes gab es gleich zwei Premieren: Erstmals wurde eine Doppelspitze gewählt. Mit Nicole Buntrock ist nun erstmals eine Frau an der Spitze des SPD-Ortsverbands Brake. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Die beiden Vorsitzenden sind Nicole Buntrock und Holger Kromminga. Stellvertreterin ist Anna Ising. Zum neuen Kassierer wurde Klaus-Dieter Wilhelm gewählt, Schriftführer ist Heinz-Werner Horstmann. Zu Beisitzerinnen und Beisitzern wurden gewählt: Ulla Schinski, Tatjana Holthusen, Uwe Peglau, Bernd Wulf, Michael Meine und Dieter Lohstroh.

Der neue Vorstand machte nach seiner Wahl deutlich, wo er die Schwerpunkte der Arbeit in den nächsten zwei Jahren sieht. Es geht zum einen darum, die Mitgliederzahl der SPD Brake zu steigern, zum anderen aber auch darum, die vorhandenen Mitglieder noch aktiver in die Arbeit des Ortsvereins und der Fraktion einzubinden. Besonders wichtig sei vor allem die Vorbereitung der Kommunalwahlen im September 2021, hieß es. Die aktive Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Liste der Sozialdemokraten hat begonnen.

Die beiden neuen Vorsitzenden sagten abschließend, wie sie ihre Aufgabe verstehen und angehen wollen: „Wir sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brake, uns allen liegt die Entwicklung der Stadt und ihre Zukunft am Herzen. Wir freuen um auf Ideen, Anregungen, Fragen, Kritik und Beteiligung, um gute Politik für Brake und alle Bürgerinnen und Bürger zu machen.“