Kita „arche Noah“: Kinder genießen die intensive Betreuung in Brake

Brake In Kleingruppen toben die Kinder durch den Garten. Sie buddeln im Sand, fahren mit Dreirädern oder schaukeln, was das Zeug hält. „Die Kinder genießen es sehr, wieder zusammen zu sein und spielen zu können“, sagt Marion Stelling, Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah.

Es ist eine spezielle Situation für die Kitas. Der Umgang mit den Eltern ist anders, aber auch der mit den Kindern. „Im Eingangsbereich ist eine Händedesinfektionsstelle eingerichtet, und die Kinder werden dort in Empfang genommen oder direkt durch den Garten in den Gruppen abgegeben. In der Bring- und Abholzeit tragen wir Schutzmasken, aber im Umgang mit den Kindern nicht“, sagt Marion Stelling.

In der Betreuung verzichten die Mitarbeiterinnen auf die Mund-Nase-Masken. „Ein Kind muss auch einmal getröstet werden, wenn es ihm nicht gut geht oder es sich beim Spiel weh getan hat. Außerdem ist körperliche Nähe für die Kinder sehr wichtig“, unterstreicht die Kita-Leiterin.

Selbstverständlich herrschen derzeit andere Betreuungsvorgaben. Normalerweise sind in den Gruppen jeweils 25 Kinder, jetzt dürfen es nur noch fünf sein. Dadurch ist das Raum- und Platzangebot in den einzelnen Gruppen sehr groß geworden, und die Kinder genießen diese Form der Freiheit, „vor allem jedoch auch die stärkere und intensivere Betreuung“, meint Marion Stelling.

In der Kita arbeiten derzeit nur neun von 18 Mitarbeiterinnen. Die andere Hälfte hat Urlaub, bummelt Überstunden ab oder ist freigestellt. Der Träger hat in dieser Zeit allen Mitarbeitern jeweils zehn Freistellungstage gewährt.

Dass die Kita mit außergewöhnlichen Situationen umgehen kann, haben die Mitarbeiter und auch die Kinder schon im vergangenen Jahr bewiesen. Nachdem die benachbarte Christuskirche im Dezember als einsturzgefährdet eingestuft worden war, musste die Kita kurzerhand in die alte Außenstelle des Gymnasiums umziehen und sich mit den leerstehenden Räumlichkeiten arrangieren.

Auf die jetzige Situation hat sich Marion Stelling früh vorbereitet. Schon am Freitag, 13. März, wurden Gespräche mit allen Mitarbeiterinnen geführt, so dass die Arche Noah am 16. März als eine von zwei Kitas in Brake mit der Notbetreuung beginnen konnte. Zwölf Kinder waren von Beginn an in der Betreuung, da ihre Eltern in systemrelevanten Berufen im Gesundheitswesen und der Sicherheit arbeiten.

Am Montag wurde ein Fünf-Wochen-Plan für die Mitarbeiter erstellt. In den vergangenen Wochen nutzten die Mitarbeiter die Zeit, um die Gruppenräume intensiv zu reinigen und zu desinfizieren.

Seit dieser Woche werden von den 130 Kita-Kindern 30 Kinder in fünf Gruppen betreut, da es jetzt neue Kriterien für die Notgruppen gibt. Zu den Berufsbereichen, die in Betracht kommen, ihre Kinder betreuen zu lassen, zählen jetzt auch der pädagogische Bereich, Mitarbeiter von Energieversorgern, des öffentlichen Personennahverkehrs, der Agentur für Arbeit und des Lebensmittelbereichs.

Auch Härtefälle, die vom Jugendamt zugewiesen worden sind, werden hier betreut. „Für uns ist es wichtig, eine Lösung mit dem Träger im Sinne des Kindeswohls zu generieren“, sagt Marion Stelling. Dafür machen die Mitarbeiter alles – soweit es geht – möglich. Eventuell wird aber in der nächsten Woche noch eine siebte Gruppe eröffnet.

Für die Kinder ist es wichtig, dass die Bezugspersonen aus der Zeit vor der Corona-Krise auch jetzt zur Verfügung stehen. „Wir besprechen das Thema Corona mit den Kindern, um ihnen Sorgen und Ängste zu nehmen. Die Kinder kennen sich erstaunlich gut aus und genießen ansonsten die Intensivbetreuung“, bekräftigt Marion Stelling.