Umgekehrter Adventskalender: Bescherung für Braker Tafel

Brake Der VW-Bus von Eleonore Gollenstede war bis unter das Dach vollgestopft mit Paketen, die dann vor dem DRK-Haus in der Rönnelstraße in Brake aufgestapelt wurden. Im Rahmen der Aktion „Umgekehrter Adventskalender“ hat Gollenstede nach einem Vorbild aus Butjadingen auch in Brake zu Spenden für die Braker Tafel aufgerufen.

Sammelstellen gab es in den vergangenen Wochen bei Juwelier Gerhardt, dem Modehaus Büsing , dem Lille Huus, dem Brakeverein und der Buchhandlung Gollenstede . Die Bevölkerung wurde gebeten, Artikel für den täglichen Gebrauch wie Lebensmittel, die haltbar sind, aber auch Spielzeug oder Weihnachtssachen zu spenden. „Dass am Ende so viel zusammen gekommen ist, übertrifft all unsere Erwartungen“, sagt Eleonore Gollenstede, „wir alle sind sehr überrascht über die große Resonanz und danken allen, die geholfen haben.“

Die Vertreter der Braker Tafel, Hannelore und Meinhard Thomolske, waren absolut überrascht über die zahlreichen Pakete, die sie in Empfang nehmen konnten.

An Überraschungen war es an diesem Tag jedoch nicht vorbei, denn Bürgermeister Michael Kurz sagte als Vorsitzender der Gerd-Köster-Stiftung der Braker Tafel eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 2000 Euro zu. „Wir haben die Aktion von Eleonore Gollenstede zum Anlass genommen, uns im Vorstand zu beraten und diese Entscheidung gefällt“, sagt Michael Kurz.

Weitere 2000 Euro hat die Stiftung bereits an das Arbeitslosenzentrum in Brake überwiesen, das in jedem Jahr zahlreiche Hilfesuchende unterstützt.