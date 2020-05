Debatte Um Katastrophenschutz: Zu wenig Sirenen in der Gemeinde Butjadingen?

Butjadingen Die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UW) im Kreistag ist der Ansicht, dass das Alarmwesen in dünn besiedelten Bereichen der Wesermarsch unzureichend ist. Das gelte auch für Butjadingen, heißt es von Olaf Michalowski, dem Vorsitzenden der UW.

Im Februar hätten die Stürme „Sabine“ und „Viktoria“ einmal mehr gezeigt, wie gewaltig die Natur sein kann, so die Unabhängigen. Dank eines „hervorragenden Küstenschutzes“ sei die Wesermarsch einmal mehr von größeren Schäden verschont geblieben. Die UW fragt sich jedoch, ob das System zur Alarmierung der Menschen in dem Fall, dass doch einmal etwas passiert, ausreichend engmaschig ist. Die Antwort gibt sie direkt selbst: Nein.

Die Unabhängigen glauben, dass es vor allem in Süllwarden, Seeverns und Langwarden im Fall einer Katastrophe problematisch werden würde, die Menschen mit den vorhandenen Sirenen zu warnen. Das hätten Einwohnerinnen und Einwohner dieser Ortschaften nach dem jüngsten Sirenen-Probealarm Ende April bestätigt.

Zu ihnen gehört Wattführer Matthias Schulz, der mitten in der Wisch zwischen Ruhwarden und Süllwarden wohnt. Er beklagt seit Jahren, dass er an seinem Wohnort nur dann eine Sirene höre, wenn der Wind günstig steht. Mehrfach hat sich Matthias Schulz deshalb schon an den Landkreis gewandt. Wirklich gelöst ist das Problem aber noch immer nicht. In der jüngsten Mail-Korrespondenz hat die Kreisverwaltung den Butjenter an die Gemeinde verwiesen, die in erster Linie zuständig sei.

Alarmpläne des Landkreises sehen nach Informationen der UW-Fraktion für dünn besiedelte Gebiete bislang nicht zuletzt mobile Sirenen auf Fahrzeugen vor. Solche Fahrzeuge könnten bei einer Flutkatastrophe aber womöglich gar nicht eingesetzt werden, wenden die Unabhängigen ein. Fallen im Fall einer Katastrophe Internet und Mobilfunknetze aus, könne auch das Katwarn-System der Landkreises die Warnung der Bevölkerung nicht übernehmen.

Die UW-Fraktion fordert die Kreisverwaltung nun auf, das gesamte Alarmsystem inklusive der Sirenen-Dichte zu überprüfen und die Ergebnisse im zuständigen Fachausschuss des Kreistages zu präsentieren. Die Überprüfung soll nicht nur Butjadingen, sondern das gesamte Kreisgebiet umfassen und das primäre Ziel haben, ein System zu entwickeln, das in einem Katastrophenfall alle Bürger der Wesermarsch erreicht. Die Kreisverwaltung soll auch ermitteln, welche Kosten für ein neues System oder die Ergänzung des vorhandenen aufgewendet werden müssten.

Tatsächlich liegt, wie die Kreisverwaltung bereits Matthias Schulz mitgeteilt hatte, die Verantwortung vorrangig bei der Gemeinde. Nach Auskunft von Axel Linneweber , Leiter des zuständigen Amtes für Bau- und Bürgerdienste, gibt es in Butjadingen Sirenen auf dem Rathaus in Burhave, auf einem Privathaus in Stollhamm, auf einem eigens dafür errichteten Mast an der Sporthalle in Waddens und jeweils auf den Dächern der Feuerwehrgerätehäuser in Tossens und Eckwarden.

Die Gemeinde habe das Thema Sirenen auf dem Zettel und hätte es anhand der Erkenntnisse des Hochwasserschutz-Projekts „Frames“ auch schon längst in den politischen Gremien diskutieren wollen, so Axel Linneweber. Weil eine Info-Veranstaltung über „ Frames“ bislang jedoch nicht zustandekommen konnte, sei auch das Sirenen-Thema noch nicht weiterverfolgt worden. Fest stehe indes schon jetzt, dass es keine Chance gebe, das 129 Quadratkilometer große Gemeindegebiet Butjadingens flächendeckend mit Sirenen zu bestücken, sagt Axel Linneweber.