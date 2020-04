Aktion In Nordenham: Blauer Elefant freut sich über viele Briefe

Einswarden /Nordenham „Wir möchten weiterhin für Kinder da sein und versuchen, sie trotz der Krise ein Stück weit zu begleiten und zu unterstützen. Sie sollen wissen, dass wir weiterhin für sie da sind“, sagt Anneke Bessel, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Nordenham. „Die Arbeit ohne Kinder hier im Haus fehlt uns sehr. Wir machen jetzt jede Woche eine Aktion – bis das Kinderhaus wieder öffnen darf“, ergänzt Svenja Faehse, Leiterin des Kinderhauses „Blauer Elefant“ in Einswarden.

„Schreib mir bitte einen Brief!“ lautet der Wunsch des Blauen Elefanten an alle Kinder in Nordenham. Er weiß, dass viel von Kindern verlangt wird. Sie dürfen nicht mit Freunden spielen. Daher nehmen bestimmt viele ihr Handy und schreiben Freunden. Die Schule schickt Aufgaben für das Lernen zu Hause. Der Blaue Elefant wünscht sich nun handgeschriebene Briefe – und freut sich schon darauf, auf diese Briefe zu antworten.

Der Blaue Elefant hat nämlich Langeweile. So steht es in Briefen des Kinderhauses an Kinder und Eltern. Das Kinderhaus in Einswarden darf noch nicht wieder öffnen. Der Blaue Elefant vermisst die Kinder sehr. Er würde sich freuen, wenn Kinder ihm schreiben, was sie gerade machen und was sie gerne wieder machen wollen, wenn das Kinderhaus wieder geöffnet ist und sie wieder mit Freunden spielen und zur Schule gehen dürfen.

• Ihren Brief sollen Kinder an diese Adresse schicken: Kinderhaus Blauer Elefant, Zum Slip 1, 26954 Nordenham.

„Mach mit gegen Langeweile“ heißt eine Malaktion, zu der der Blaue Elefant jetzt ebenfalls Kinder aufruft. Nach dem Motto „Wir spielen zu Hause“ sollen Bilder gemalt werden – über Spiele mit Playmobil, mit Geschwistern, mit der eigene Puppe, mit dem Hund oder auch mit Eltern.

Mitmachen dürfen bei der Malaktion alle Kinder im Alter von 1 bis 12 Jahren. Der Wettbewerb wird eingeteilt in fünf Altersstufen: 1 bis 3 Jahre, 4 bis 5 Jahre, 6 bis 8 Jahre, 9 bis 10 Jahre und 11 bis 12 Jahre.

Auf der Rückseite des mindestens DIN A4-großen Malblattes soll Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Adresse und Mailadresse geschrieben werden. Der Blaue Elefant behält die Bilder und hängt sie in den Fenstern des Kinderhauses aus.

• Einsendeschluss ist der 15. Mai. Die Bilder sollen auf an die oben genannte Adresse des Kinderhauses oder an diese Adresse geschickt werden: Kinderschutzbund, Ortsverband Nordenham, Herbertstraße 3, 26954 Nordenham.

Über die Preisverleihung wird der Kinderschutzbund auch in der Nordwest-Zeitung informieren.

Bereits seit 13. März ist das Kinderhaus in Einswarden wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die vielfältigen Angebote reichen von Elternkursen über Hausaufgabenbetreuung bis hin zum offenen Bereich. Sie sind nicht nur für Kinder und Eltern im Stadtteil Einswarden gedacht, sondern sollen alle Nordenhamer Kinder und Eltern ansprechen.

Den offenen Bereich haben vor der Schließung täglich etwa 40 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren besucht. Bereits seit 1997 trägt das vom Nordenhamer Kinderschutzbund geführte Haus das Gütesiegel „Blauer Elefant“ des Deutschen Kinderschutzbundes.