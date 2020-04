Unterricht An Elsflether Oberschule: Schüler lernen hier in ungewohnter Atmosphäre

Elsfleth Seit Montag läuft in der Elsflether Oberschule an der Wurpstraße für die 10. Klassen wieder der Unterricht. Und dennoch: Es ist seltsam still in dem großen Gebäude. Schulleiter Jochen Wessels stimmt diese eigenartige Atmosphäre traurig: „Schule ohne Kinder fühlt sich völlig falsch an.“

Auch wenn die Corona-Pandemie Schüler, Eltern und Kollegium in eine neue Situation versetze, ist Wessels mit dem Ablauf der vergangenen Wochen ohne Unterricht vor Ort zufrieden. Für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, wurde eine Notbetreuung organisiert, pädagogische Ansprechpartner sind täglich von 8 Uhr bis 13 Uhr telefonisch und per E-Mail erreichbar und die Lehrkräfte nutzen die Gelegenheit, Konzepte zu überarbeiten.

In geteilten Gruppen sind die Zehntklässler seit Montag im Wechsel wieder in der Schule, um sich auf ihre Abschlussprüfungen vorzubereiten. Am 18. Mai beginnt der Unterricht für die 9. Klassen, der Unterrichtsbeginn für die Klassen 5, 6, 7 und 8 Ende Mai oder Ende Juni ist noch nicht festgelegt. Die schriftlichen Prüfungstermine für die 10. Abschlussklassen finden am 20. Mai (Deutsch), 25. Mai (Englisch) und am 27. Mai (Mathematik) statt. Danach bereiten sich die Abschlussschüler auf die mündlichen Prüfungen vom 23. Juni bis 25. Juni vor. „Ob diese Termine in Schulpräsenz oder zu Hause stattfinden, bleibt abzuwarten,“ sagt Wessels.

Unterdessen bleibt die Mensa geschlossen. Es gibt keine Klassenfahrten, keine Konzerte, keine Abschlussfeier in der Stadthalle, weder Elternabende noch Konferenzen finden statt. Für kurze Zeit ist an den ersten zwei Tagen der Schulkiosk geöffnet worden, um an die Zehntklässler kleine verpackte Snacks zu verschenken. Während im Lehrerzimmer Patrick Zierrott, Thorsten Grun, Ulla Kristin und Christian Rosenbrock am PC ihren Schülern, die noch zu Hause sind, die Aufgaben übermitteln, findet in zwei Klassenräumen der Unterricht für die Abschlussklassen 10a und 10b im Wechsel der Gruppen statt. An Einzeltischen sitzen die Mädchen und Jungen mit dem vorgeschriebenen Abstand. Auch die Lehrkräfte Insea Frels und Mark Stelling halten Abstand.

„Mein Unterricht hat heute morgen wieder begonnen“, erzählt Melanie Malachinski aus der 10b, „wir wurden zuvor in der Aula über die Abstands- und Hygieneregeln informiert.“

Vor den Prüfungen hat die 16-jährige keine Angst. Sie hat die Zeit zu Hause genutzt, sich vorzubereiten. „Klar, war das eine ganz neue Sache, die Aufgaben in den Haupt- und Nebenfächern auf dem PC übermittelt zu bekommen. Aber das, was ich sonst in meine Hefte schreiben würde, habe ich eben am Computer gemacht. Es ist eine andere Art des Lernens, aber man kann es auch ganz positiv sehen. Man lernt, selbstständig und selbstverantwortlich zu arbeiten.“