Verkehr in Elsfleth: Radweg von Vorwerkshof nach Nordermoor wird gebaut

Elsfleth /Vorwerkshof Der Radweg an der Nordermoorer Hellmer (Kreisstraße 213) wird von Vorwerkshof bis Nordermoor fortgeführt, dies berichtete Bürgermeisterin Brigitte Fuchs in der jüngsten Ratssitzung. Bisher endet der Radweg von der B 212 in Elsfleth kommend an der Einmündung nach Neuenfelde. Nun soll auch auf dem letzten Stück der K213 ein Radweg entlang der Straße gebaut werden.

Lückenschluss

Der Neubau umfasse eine Länge von rund 3,5 Kilometern und stelle somit einen Lückenschluss zwischen dem Gehweg an der Landestraße 864, Nordermoor, und dem bereits hergestellten Radweg an der K 213 her, berichtete Brigitte Fuchs. Die Kosten für den Bau des Radweges wird der Landkreis Wesermarsch tragen.

Der Radweg soll eine Breite von 2,50 Meter erhalten und hinter einem 1,75 Meter breiten Seitenstreifen hergestellt werden. Daneben wird es einen viehkehrenden Graben mit Abschlussstreifen geben, berichtete Brigitte Fuchs. Der Bau des Radweges soll in 2023 beginnen, sobald das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen und alle nötigen Grundstücke gekauft wurden. Das Bauvorhaben sei bereits weitgehend mit den Trägern öffentlicher Belange und auch mit den Anliegern abgestimmt.

Lange Geschichte

Die Planungen eines Radweges vom Stadtgebiet Elsfleth bis nach Nordermoor ziehen sich schon seit Jahrzehnten hin. Bereits 1990 waren erste Pläne erstellt worden, die Planungen wurden jedoch 1998 eingestellt. Realisiert wurde schließlich nur eine Teilstrecke von der B212 bis nach Vorwerkshof, blickte Brigitte Fuchs kurz auf die Historie der Planungen zurück. Im Jahr 2018 sei ein erneuter Planungsauftrag für die größere Radwegstrecke bis zur Landesstraße 864 erstellt worden. „Mit dem Radweg wird die Verkehrssicher verbessert“, freute sich die Bürgermeisterin. Der Radweg solle auf der nördlichen Straßenseite der K213 entstehen, die vorhandene Fahrbahnbreite der Straße werde nicht verändert, bedauerte Brigitte Fuchs.