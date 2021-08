FDP im Kleingartenverein: Von Eigenversorgung zum Erholungsort: Nutzung der Kleingärten im Wandel

Lemwerder Ein Wandel in der Nutzung der Kleingärten über die Jahrzehnte ist unverkennbar, stellten jetzt die Mitglieder des FDP-Gemeindeverbands Lemwerder bei einem Termin auf dem Kleingartengelände in Lemwerder fest. Stand bei Gründung des Kleingartens in Lemwerder Anfang der 50ziger Jahre der Anbau von Obst und Gemüse zur Eigenversorgung im Vordergrund, so ist heute eher die „Erholung im Grünen“ angesagt. Der Eindruck der Besuchergruppe wurde durch die Erläuterungen des Vorsitzenden der Kleingärtner, Burkhard Rahl, bestätigt.

Von 35 Parzellen in der Größe von circa 250 Quadratmeter sind derzeit 33 verpachtet, sagte Burkhard Rahl. Auch ausländische Bürger aus Polen, Bulgarien und Russland befinden sich unter den Pächtern. Den FDP-Mitgliedern bot sich bei ihrem Besuch ein vielfältiges Bild, von Gärten, gepflegt mit „Liebe zum Detail“, bis hin zu eher der Natur überlassene Parzellen, berichtet der Vorsitzende Harald Schöne . „Für mich sind diese Parzellen ein Ärgernis und mit ständigen Diskussionen mit den Pächtern verbunden“, sagte Burkhard Rahl, der dem Verein seit über zehn Jahren vorsteht. Mit auf den Weg haben die Freidemokraten Wünsche an die Gemeinde bekommen, so müsse der Grabendurchlass unbedingt gespült werden. Auch eine Instandsetzung des Zaunes zum Sportplatzgelände sei notwendig, hieß es.