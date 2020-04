Kostenlose 80er-Jahre-Party: Lemwerder tanzt online in den Mai

Lemwerder „Digital ist besser“. Das sang schon die Hamburger Rockband Tocotronic. Die Begegnungsstätte Lemwerder nimmt sich dieses Motto zu Herzen. Sie feiert online in den Mai mit den Discjockeys Tim und Peer – dem früheren DJ-Team Deejays. Los geht es am Donnerstag, 30. April, um 20 Uhr auf der Internetseite der Begu – kostenfrei und in höchster Qualität.

Die besten Hits der 1980er Jahre sollen am Donnerstagabend genutzt werden, um dezentral in den Mai zu feiern, teilt Begu-Leiter Timo van den Berg mit. „Ob am Grill, auf dem Sofa, in der Gartenliege oder auf dem Küchentisch – wir hoffen, dass es zahlreiche private Mai-Kleinstpartys innerhalb der Kontaktbeschränkungen geben wird“, sagt von den Berg.

Die früheren DJs der Party-Reihe in der Begegnungsstätte steigen dafür ans DJ-Pult. „Peer hat mich angerufen und gesagt, er hat eine Idee, er hat Lust. Wir müssen wieder auf die Bühne, wir müssen eine 80er-Party machen, in der Begu, online“, sagt Tim Meinecke. Er ist der Mann am Mischpult bei allen Begu-Veranstaltungen und hat es zusammen mit dem Begu-Team geschafft, Peer Neidahl zu überreden, für die Mai-Party mit Meinecke wieder das DJ-Team Deejays zu bilden. „Gerade jetzt, wo es kein Publikum geben darf, öffnet sich eine Tür, die jahrelang verschlossen geblieben ist“, sagt von den Berg.

Aber es blieb zunächst nur die Absicht. „Primitive Möglichkeiten, mit einem DJ-Set online zu gehen, gibt es zuhauf, doch die Qualität ist oft zu schlecht“, sagt van den Berg. Es habe auch Barrieren für die Nutzer gegeben.

Der Delmenhorster Florian Schröder konnte helfen. Er streamt seit fast vier Jahren auf der Online-Plattform „twitch“ über seinen Kanal „Plattform.tv“. Er begann laut von den Berg mit der Übertragung von Videospielen. Inzwischen gebe es auf seinem Sender Shows, die sehr ans Fernsehen erinnern. Schröder und von den Berg kennen sich noch aus Zeiten der Delmenhorster Kleinkunst-Bewegung. Nun machen sie gemeinsame Sache.

„Wir sind kein Fernsehstudio, wir sind eine Begegnungsstätte, in der es um Zusammenkunft, um Nähe geht, darum sich zu treffen“, sagt von den Berg. „Wir haben keine Kompetenz im Bereich Streaming, und trotzdem ist es in der aktuellen Situation die einzige Möglichkeit, Kultur an die Menschen zu bringen und mit ihnen in Interaktion zu treten“, sagt von den Berg.

Neben dem Begu-Podcast und dem Lieferdienst der Gemeindebücherei sollen Streaming-Veranstaltungen und Videos unter dem Motto „Begu TV“ die Kulturarbeit der Gemeinde Lemwerder trotz des Corona-Virus zu den Bürgerinnen und Bürgern tragen. Weitere Veranstaltungen dieser Art sollen folgen, wenn das Format Begu TV am Donnerstag angenommen wird.