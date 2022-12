Landjugend Strückhausen: Eine Weihnachtsfete mit Kultstatus

Neustadt /Strückhausen Darauf hat die junge Generation in der Wesermarsch lange warten müssen: Die inzwischen schon legendäre Weihnachtsfete der Landjugend Strückhausen im „Neustädter Hof“ konnte nach der Corona-Zwangspause von zwei Jahren endlich wieder durchstarten. Der Run auf diese inzwischen bereits 5. Fete war riesengroß. In Minutenschnelle waren – wie berichtet – die Eintrittskarten Anfang Dezember beim Weihnachtsmarkt in Neustadt vergriffen. Im Vorfeld der Party sorgte das Organisationsteam mit der so wichtigen Erfahrung aus den vorherigen Feten für einen reibungslosen Ablauf. Das Team der Landjugend Strückhausen bildet mit mehr als 50 Aktiven eine starke Truppe. Um das „Wir-Gefühl“ zur diesem Fest herauszustellen, trat das Team im passenden Weihnachtsrot an.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter "Wesermarsch kompakt" der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Wesermarsch kompakt - Ein schneller News-Überblick

für die Wesermarsch Jeden Tag senden wir Ihnen die wichtigsten Nachrichten aus der Wesermarsch, damit Ihnen nichts entgeht!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Tag senden wir Ihnen die wichtigsten Nachrichten aus der Wesermarsch, damit Ihnen nichts entgeht!

Die Pressesprecherin Lene Büthe zog am 2. Weihnachtstag im Gespräch mit unserer Redaktion folgende Bilanz: „Die Party war wieder ein absolutes Highlight. Die große Besucherschar hat bis in die frühen Morgenstunden friedlich miteinander gefeiert.“ Das Team von Nightlife-Entertainment sorgte dafür, dass die Tanzfläche durchgehend voll war. Lene Büthe: „ Es war eine super Stimmung. Besonders schön ist es, dass wir jedes Jahr eine tolle Unterstützung bekommen. So haben sich bei der letzten Thekenschicht auch ehemalige Landjugendmitglieder mit eingebracht.“ Nichts wurde dem Zufall überlassen. Beim Sicherheitskonzept wurde die Feuerwehr Neustadt mit einbezogen und vor dem „Neustädter Hof“ Temposchilder mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde angebracht. Vom Saal aus konnte man auch nach draußen gelangen und sich in einem abgegrenzten Bereich mit Bar-Zelt und Imbiss in Stimmung bringen. Die Organisatoren freuen sich riesig, dass die Weihnachtsfete wieder so gut angenommen wurde. Jetzt, mit dem mutmaßlichen Ende der Corona-Pandemie, hoffen alle, dass die 6. Neustädter Weihnachtsfete am 25. Dezember 2023 geplant werden kann.