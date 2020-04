Nordenham Rocks: Die Steinschlange soll weiter wachsen

Nordenham Im vergangenen Jahr ist auch in Nordenham ein neuer Trend angekommen, der sich bis heute hält: Steine bemalen und verstecken, um den Findern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. In der Facebookgruppe „N’ham rocks“ können gefundene Steine gepostet und anschließend entweder behalten oder neu versteckt werden. Nur vier Wochen nachdem Rebecca Hagemann die Gruppe im vergangenen Jahr gegründet hatte, zählte sie bereits mehr als 1000 Mitglieder. Mittlerweile hat sich eine echte Gemeinschaft gebildet. Immer noch werden regelmäßig Steine bemalt, versteckt und gefunden.

Neue Aktion gestartet

Jetzt hat Tina Sander , Administratorin der „N’ham-rocks“-Gruppe, eine neue Aktion ins Leben gerufen. In der Facebookgruppe „OstfriesenKiesel“ geht es ebenfalls um das Bemalen und Verstecken von Steinen. Dort hatte Tina Sander gesehen, dass Mitglieder an verschiedenen Orten Steinschlangen bilden, indem so viele Steine wie möglich aneinandergereiht werden. Jeder der Lust hat, darf die Schlange mit bemalten Steinen erweitern. Tina Sander war begeistert von der Idee und wollte die Aktion auch in Nordenham ins Leben rufen. Mit ihrer Begeisterung steckte sie auch ihren Mann und Rebecca Hagemann an. „Wir haben darüber nachgedacht, wo sowas am besten möglich ist. Infrage kamen zum Beispiel der Strand und der Friedeburgpark“, erzählt Tina Sander. Bei einer Umfrage in der Facebook-Gruppe sollten die Mitglieder entscheiden, an welchem Ort die Steinschlange entstehen soll. Am häufigsten abgestimmt wurde dabei für den Gateteiche-Park.

Seit Mitte April entsteht dort eine bunte Schlange aus bemalten Kunstwerken. Über 120 Steine wurden bisher schon abgelegt. Ziel soll es sein, die Gateteiche ein Mal zu umrunden. Wie viele Steine dazu nötig sind, kann Tina Sander nicht einschätzen. „Leider verschwinden auch immer wieder Steine. Das ist schade“, sagt sie. Tina Sander betont, dass es diesmal nicht darum geht, die bunten Kiesel weiter zu verstecken. Es sollen keine Steine mitgenommen werden. „Wir wollen versuchen, die Schlange so lang wie möglich zu bekommen“.

Viele tolle Ideen

Das Schöne an der Aktion sei, dass jeder mitmachen kann. Der Kreativität sei beim Bemalen keine Grenzen gesetzt. Viele Gruppenmitglieder beweisen großen Ideenreichtum. Um die Umwelt zu schützen, sei es lediglich wichtig, die richtige Farbe zu verwenden. Am besten eigne sich Acrylfarbe. Außerdem sollten die Steine nach dem Anmalen mit Klarlack versiegelt werden. So kann sich die Farbe durch Regen und Feuchtigkeit nicht ablösen. Tina Sander bittet außerdem darum, die Steine nicht zu bekleben. Glitzersteine oder andere Aufkleber könnten abfallen und dann in der Natur liegen bleiben oder von Tieren verschluckt werden.

Bemalte Steine können jederzeit im Gateteiche-Park ausgelegt werden und die Schlange erweitern. Wer noch Kieselsteine zum Anmalen benötigt, kann sich per Facebook bei Tina Sander melden. „Wir haben unser Beet umgestaltet, und deswegen jetzt ganz viele Steine zu Hause“, erzählt sie.

Die neue Aktion soll den Menschen Spaß bereiten und sie in der jetzigen Zeit auf andere Gedanken bringen. „Gerade auch für Kinder ist das Bemalen von Steinen eine tolle Beschäftigung“, sagt Tina Sander.