Nordenhamer kritisiert Oldenburger Klinikleitung: „Ein Besuch pro Woche muss doch möglich sein“

Nordenham /Oldenburg Es war ein Schock für die Familie, als Renate Weßels vor knapp fünf Wochen plötzlich ins Krankenhaus musste. Die Ärzte hatten bei ihr ein Aneurysma im Gehirn festgestellt. Die 70-Jährige hat mehrere Tage auf der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses in Oldenburg verbracht. Inzwischen ist sie auf dem Weg der Besserung. Aber es wird noch ein langer Weg. Ihre Söhne Matthias und Marcus wissen das. Sie würden ihre Mutter gerne auf diesem Weg begleiten. Bis kurz vor dem Lockdown haben sie ihre Mutter abwechselnd besucht. Seit dem 30. Oktober geht das nicht mehr, weil das Evangelische Krankenhaus wegen der steigenden Coronazahlen ein Besuchsverbot erlassen hat, das nur wenige Ausnahmen zulässt.

Beschwerde

Matthias Weßels ist deshalb verärgert. Er habe Verständnis dafür, dass die Klinik die Vorsichtsmaßnahmen noch einmal verschärft hat. Er sehe aber nicht ein, dass Besuche von Angehörigen dadurch so gut wie ausgeschlossen sind. Ausnahmen gibt es im Evangelischen Krankenhaus zum Beispiel für Angehörige von Patienten, die auf der Palliativstation versorgt werden und für werdende Väter. Renate Weßels befindet sich in der neurologischen Frührehabilitation.

Matthias Weßels hat eine Beschwerde an die Klinik geschrieben. Eine Antwort habe er noch nicht bekommen, sagt er. „Ich würde mich nicht beschweren, wenn sich meine Mutter ein Bein gebrochen hätte“, sagt Matthias Weßels weiter. Er ist überzeugt davon, dass die Besuche seiner Mutter bei der Genesung helfen würden. Er ist sicher, dass viele Angehörige von Patienten mit schweren Erkrankungen das genauso sehen. „Ein Besuch pro Woche muss doch möglich sein“, fordert der Nordenhamer, „von mir aus mit Vollmontur und vorherigem Corona-Test, den ich gerne selbst bezahle.“

Konzept entwickeln

Matthias Weßels betont, dass sich seine Kritik nicht gegen die Pfleger und die behandelnden Ärzte richtet. Die machen seiner Meinung nach einen großartigen Job. Seine Kritik richtet sich an die Klinikleitung. „Corona gibt es seit einem dreiviertel Jahr. Es war also Zeit genug, um ein Konzept zu entwickeln, das Angehörigenbesuche ermöglicht.“

In seiner Beschwerde schreibt Matthias Weßels: „Die Bundesregierung hat in ihrem Positionspapier darauf hingewiesen, dass es zu keiner sozialen Isolation wie beim ersten Lockdown kommen dürfe. Was ist das denn Ihrer Meinung nach, wenn man seinen schwer kranken Angehörigen wochenlang nicht besuchen kann?“

Ausnahmen möglich

Die Pressesprecherin des Evangelischen Krankenhauses, Julia Granz, teilt auf Nachfrage mit: „Wir haben Verständnis für die Situation aller Angehörigen und unserer Patienten, jedoch sind wir verpflichtet, zum Schutz der Patienten und der Mitarbeiter aufgrund der aktuellen Infektionslage Schutzmaßnahmen zu ergreifen.“ Julia Granz verweist darauf, dass in individuellen Ausnahmefällen und in Absprache mit dem jeweils behandelnden Oberarzt Besuche ermöglicht werden können. „Hier sollte auf jeden Fall das Gespräch gesucht, der Einzelfall betrachtet und entschieden werden.“ Bei offenen Fragen können Angehörige die Hotline (Telefon 0441/236888) anrufen.

Tatsächlich hat Matthias Weßels am Dienstag von der zuständigen Oberärztin die Erlaubnis bekommen, seine Mutter zu besuchen. Er konnte sich davon überzeugen, dass sie gute Fortschritte macht. Aber der Nordenhamer hat auch erfahren, dass sein Besuch eine absolute Ausnahme bleiben soll. Und damit will er sich nicht abfinden.