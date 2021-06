Starkregen an neuer Brücke in Oldenbrok: Keine Sperrung – keine Traktoren

Oldenbrok /Brake Der Verkehr auf der neuen Bundesstraße 211 zwischen Vedhusen und dem Braker Kreuz rollt seit der Freigabe am Donnerstag, 3. Juni, störungsfrei. Die am Sonnabend im Radio verbreitete Nachricht, dass die neue Bundesstraße wegen Starkregens unterspült und in Oldenbrok gesperrt worden sei, sorgte in der Wesermarsch bei Radio-Antenne-Niedersachsen-Hörern zwar für jede Menge Unruhe, entsprach aber wohl nicht so ganz den Tatsachen.

„Mit der Bundesstraße war alles in Ordnung. An der Böschung des Brückenbauwerkes Hamelstraße gab es ein paar Ausspülungen. Hier haben wir die Fahrbahn halbseitig gesperrt und die Böschung ausgebessert“, sagt Jürgen Oltmanns , Leiter der Straßenmeisterei Brake, gegenüber unserer Redaktion. Der Starkregen am Sonnabend habe an der Böschung der Kreisstraße 209 lediglich ein paar Rinnen gebildet, inzwischen sei die Böschung aber wieder komplett repariert. Damit ist die Hamelstraße und das neue Brückenbauwerk also wieder voll befahr- und belastbar.

Die neue Trasse der Bundesstraße 211 von Vedhusen bis Brake ist 7,4 Kilometer lang und als Kraftfahrtstraße ausgeschildert. Traktoren haben auf dieser Trasse also nichts verloren, hieß es schon bei der feierlichen Eröffnung am 3. Juni.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Dennoch sollten alle Verkehrsteilnehmer aufmerksam bleiben. Wenn die neue Ampelanlage und die neuen Verkehrsinseln am neuen Braker Kreuz installiert werden, dann wird der Verkehr noch einmal über Hammelwarder Außendeich umgeleitet. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt, wird aber zeitnah bekanntgegeben.