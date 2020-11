Be- und Entwässerung in Stadland: Neues Sieltief verändert die Landschaft

Rodenkirchen „Dat Water fallt, dat Water wasst. Ik bun de Siel, un ik stah fast.“ Dieser Spruch der Rodenkircher Schriftstellerin Alma Rogge ist am Strohauser Sielbauwerk in Stein verewigt. Ursprünglich befand es sich in Absen, doch nachdem dort das Siel im Zuge der Deichbegradigung abgerissen worden war, wurde es in Strohausen eingebaut. Denn dort ist das Spiel der Gezeiten gut zu beobachten.

• Das modernste Siel

Das Strohauser Sielbauwerk galt bei seiner Fertigstellung als das modernste seiner Art im Oldenburger Land. Es veränderte grundlegend die Landschaft: Am 12. November 1970, also vor genau einem halben Jahrhundert, wurde das Mündungsschöpfwerk in Strohausen eingeweiht.

Vom neuen Strohauser Sieltief zum Bronzezeithaus 1971 stießen Bauarbeiter beim Ausheben des neuen Strohauser Sieltiefs in Hartwarderwurp auf das Skelett eines kleinen Hausrindes, das vollkommen erhalten war. Diese Rinderart wurde in der Wesermarsch bis nach der Zeit Graf Anton Günthers gehalten. Danach gingen die Tiere, die die Größe eines ausgewachsenen Bernhardiners erreichte, an Viehseuchen zugrunde. Das Staatliche Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Oldenburg nahm unter der Leitung von Hajo Hayen Ausgrabungen vor. Dabei stellte sich heraus, dass Besiedlungsspuren bis in die Bronzezeit vor 3000 Jahren reichen. Doch erst von 1996 bis 2001 wurde unter der Leitung von Dr. Erwin Strahl ein Hauptgebäude einer Hofstelle durch das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung (NIhK) in Wilhelmshaven komplett freigelegt. Auf der Grundlage der Dokumentation des Wohnstallhauses hat der Förderverein Bronzezeithaus eine vollständige Rekonstruktion des Hauses erstellt, die seit 2006 als Freilichtmuseum besichtigt werden kann.

Um das Land be- und entwässern zu können, musste das neue Strohauser Sieltief gegraben werden, wobei in der Nähe von Hartwarderwurp eine bis dahin nicht bekannte Siedlung aus der Bronzezeit angeschnitten wurde. Außerdem mussten mehrere größere Brückenbauwerke geschaffen werden.

• 4,7 Millionen Mark

Etwa 4,7 Millionen Mark –knapp 2,5 Millionen Euro – kostete das im Weserdeich stehende Bauwerk. Das Geld musste die Stadlander Sielacht nicht allein aufbringen, denn aus den Mitteln des Küstenschutzes und des Küstenplans konnten 96 Prozent der Bausumme finanziert werden.

Das gesamte Bauwerk ist 52 Meter lang und 38 Meter breit. Verarbeitet sind 5000 Kubikmeter Stahlbeton, 3500 Quadratmeter Stahlspundbohlen und 430 Rammpfähle mit einer Länge von jeweils 16 Metern. Eingebaut wurden drei Hochleistungspumpen, die jeweils acht Tonnen schwer sind. Wie leistungsstark sie sind, beweisen die folgenden Zahlen: Sollten einmal auf die gesamten 10 000 Hektar der Stadlander Sielacht 14 Liter pro Quadratmeter niedergehen, dann könnte die Anlage diese Wassermassen in gleicher Zeit spielend nach außendeichs befördern.

Doch dafür mussten erst einmal die Voraussetzungen geschaffen werden. So musste das damals bereits im Bau befindliche neue Strohauser Sieltief bis zum in nord-südlicher Richtung verlaufenden Lockfleth, das Stadland einst nach Sturmfluten zu einer Insel gemacht hatte, ausgegraben werden, um Querverbindungen zu den vier bisherigen Sieltiefs des Entwässerungsverbandes zu schaffen.

• Mehrere Brücken

Auch einige größere Brückenbauwerke waren erforderlich. So wurde zuerst die Spannbetonbrücke im Verlauf der Rodenkircher Ortsdurchfahrt in Hartwarden hergestellt. Sie ist einschließlich Fußgängerweg 15,40 Meter breit. Ein weiterer Brückenschlag wurde in Hartwarderwurp in der Nähe der Hahnenknooper Mühle hergestellt. Dieser ist 45 Meter lang und neun Meter breit. Im Juli 1971 war sie fertiggestellt.

Stadlander Sielacht zählt 5100 Mitglieder

Schließlich wurde eine neue Stahlbetonbrücke beim Schweier Pumpwerk über das neue Lockfleth errichtet. Unter der Regie der Bundesbahn wurde zudem eine neue Eisenbahnbrücke in Hartwarden gebaut. Es handelt sich um ein Bauwerk mit Stahlüberbau, der in die Fundamente eingehängt worden ist.

• Neuer Yachthafen

Andere Pläne wurden verworfen. Der Yachthafen am Strohauser Außensiel wurde noch verwirklicht, die Sportboothafengemeinschaft Weser/Jade weihte die Anlage mit 80 Bootsplätzen im Juni 1971 ein. Zu den Stammgästen gehörte der Entertainer und Schauspieler Hans-Joachim Kuhlenkampff. Bis 2011 wurde das Areal genutzt. Dann kündigte sie den noch einige Jahre laufenden Pachtvertrag mit der Stadlander Sielacht, weil der Betrieb nicht mehr wirtschaftlich war. Die Sielacht akzeptierte und ließ die Anlage abreißen. Die Idee, eine Feriensiedlung mit 120 Wochenend-Bungalows zu errichten, ist nie verwirklicht worden.