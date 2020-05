Volksfest In Der Wesermarsch: Kein Umzug auf Rodenkircher Markt?

Rodenkirchen Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) will den Rodenkircher Markt nicht absagen. Aber er rechnet nicht damit, dass der beliebte Umzug zum Auftakt des größten Volksfestes der Wesermarsch stattfinden kann.

Ohne Schweinsköpfe

Das hat der Verwaltungschef in der Ratssitzung mitgeteilt, die am Donnerstagabend in der Großsporthalle stattgefunden hat. Grund ist die anhaltende Corona-Krise, deren weitere Entwicklung nicht vorherzusehen ist. Der Markt soll vom 26. bis 29. September gefeiert werden.

Der Umzug werde kaum stattfinden können, weil die Gemeinde damit rechnen müsse, dass Landkreis oder Landesregierung das Volksfest kurzfristig absagen und die Vereine, die die Umzugswagen bauen, dann auf ihren Kosten sitzenblieben. Auch die Schweinskopfversteigerung und der Altennachmittag – beide am Marktmontag – werden nicht stattfinden können, sagte Rübesamen weiter. Der Altennachmittag wird in der Markthalle gefeiert, die bis auf Weiteres geschlossen ist. Wie mit dem Heiligabend am Freitag zu verfahren sei, müsse sich noch zeigen.

Der Markt soll aber, wenn irgend möglich, gefeiert werden, betonte Klaus Rübesamen. Deshalb plane das Marktteam mit verschiedenen Varianten, etwa nur mit Fahrgeschäften, aber ohne Ausschank und ohne Festzelte.

Busch ist skeptisch

Günter Busch, Vorsitzender der CDU-Fraktion und des Marktausschusses des Rates, glaubt nicht, dass ein abgespeckter Markt Erfolg haben könnte: „Wenn da nur sieben Fahrgeschäfte öffnen, kommen keine Besucher.“ Der Umzug müsse ausfallen, weil die Vereine beim Bau der Umzugswagen die Abstandsregeln nicht einhalten könnten.

„Die Gemeinde hat keinen Einfluss darauf, ob der Markt stattfindet oder nicht“, sagte Busch. „Entscheidend sind die Ansteckungszahlen, und die steigen deutschlandweit.“

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Siegmar Wollgam riet zu mehr Gelassenheit: „Wir wissen nicht, ob der Markt abgesagt werden muss oder nicht.“ Die aktuellen Zahlen wiesen „rasant in eine entspannte Lage.“

Die Grünen-Ratsfrau Andrea Arens lobte die Gemeindeverwaltung ausdrücklich, dass sie mit mehreren Varianten arbeite: „Das ist richtig, wir müssen spontan entscheiden. Es ist gut, wenn an alle Eventualitäten gedacht wird.“