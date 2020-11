Neues Wohngebiet in Stadland: Bauen in Schwei für 54,77 Euro pro Quadratmeter

Schwei Exakt 54,77 Euro soll ein Quadratmeter Bauland im neuen Wohngebiet am nördlichen Ortsausgang Schwei kosten. Das hat Kämmerer Gerd Schierloh jetzt ausgerechnet.

Bürgermeister Klaus Rübesamen hat diese Rechnung an den Finanzausschuss des Gemeinderates weitergeleitet, der darüber am Donnerstag, 19. November, eine Vorentscheidung fällen soll. Das letzte Wort hat am Donnerstag, 5. Dezember, der Rat.

„Das ist ein sehr günstiger Preis“, freut sich Klaus Rübesamen und zieht Vergleiche heran: An der Hengstweide in Ovelgönne kostet der Quadratmeter im zweiten Bauabschnitt 64 Euro und im dritten 74, in Eckwarden im ersten Bauabschnitt 65 und im zweiten 75 Euro sowie an der Wiesenstraße in Brake 80 Euro.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Für alle zwölf Bauplätze liegen Interessenbekunden vor; es ist aber unklar, ob einige Interessenten nicht schon an anderer Stelle Bauland gekauft haben.

In Schwei sind vier Bauabschnitte mit insgesamt 43 Grundstücken vorgesehen, zunächst geht es nur um den ersten; für die weiteren Abschnitte muss der Preis neu berechnet werden. Der Löwenanteil des Quadratmeterpreises entfällt mit 45,81 auf den Erschließungsbeitrag, gefolgt von 4,93 für den Grunderwerb, 3,15 für die Vermessungskosten und 88 Cent für den Niederschlagswasserbeitrag. Die Straße erhält den Namen Bienenweg, die Grundstücke sind 614 bis 999 Quadratmeter groß.