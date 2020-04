Unser Dorf Hat Zukunft-Wettbewerb: Schwei will‘s jetzt noch einmal wissen

Auch Seefeld und Reitland treten an

Zwei weitere Dörfer aus Stadland treten ebenfalls beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ an: Seefeld und Reitland.

In Seefeld kümmert sich die zur Dorfgemeinschaft umgewandelte Vereinsgemeinschaft. Dorfsprecher Jürgen Böning hofft auf weitere Lockerungen der Corona-Vorschriften, damit die Vorbereitungsgespräche in kleinen Gruppen stattfinden können.

Reitland war schon 2017 angetreten und will es jetzt wieder tun, sagt Jörg Wiggers, der Pressesprecher der Dorfgemeinschaft. Auch beim zweiten Anlauf will das Dorf seine 2017 präsentierten Vorzüge herausstreichen. Dazu kommen die neue Bepflanzung im Ort, das von der Dorfgemeinschaft gebaute Storchennest und die Baugrundstücke, die im Dorfkern geschaffen worden sind. 15 Dörfer haben sich in der Wesermarsch für diesen Wettstreit angemeldet, teilt Martin Bolte mit, der Pressesprecher der Kreisverwaltung. Die Anmeldefrist ist am 20. März abgelaufen, aber die Abgabefrist für die Bewerbungsunterlagen ist bis zum 28. August verlängert worden.

Die Jury sieht sich Ende September/Anfang Oktober in den Dörfern um; die Termine für die einzelnen Dörfer sind noch nicht festgelegt. Die Abschlussveranstaltung findet am 1. Dezember im großen Sitzungssaal des Kreishauses statt.