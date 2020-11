Flugzeugbau in Nordenham: Ausbildung bei Premium Aerotec gesichert

Nordenham Zuletzt waren überwiegend schlechte Nachrichten über die krisengeplagte Premium Aerotec GmbH (PAG) zu vermelden, doch jetzt gibt es eine gute: Geschäftsführung und Gesamtbetriebsrat haben sich darauf geeinigt, dass die Berufsausbildung vom coronabedingten Sparkurs verschont bleibt. Die Zahl der Ausbildungsplätze soll nicht verringert werden. Das bedeutet, dass am Standort Nordenham wie bisher 40 Nachwuchskräfte im Jahr eine Lehre antreten können.

Einschnitte befürchtet

Der Mutterkonzern Airbus hatte vor einigen Wochen mit der Ankündigung, die Zahl der Ausbildungsplätze um 40 Prozent verringern zu wollen, für allerhand Wirbel gesorgt.

Die Industriegewerkschaft Metall und die Politik übten scharfe Kritik an diesem Vorhaben. Die Oberschule 1 in Nordenham, die seit Jahren eine Kooperation mit PAG pflegt, stellte eine Protestaktion auf die Beine, um vor den Folgen des drohenden Lehrstellenabbaus zu warnen. Für die unterstützenden Maßnahmen ist der Nordenhamer Betriebsratsvorsitzende Michael Eilers dankbar. „Die Unterstützung durch die Öffentlichkeit hat uns sehr geholfen“, sagt er.

Michael Eilers bezeichnet die mit der Geschäftsführung erzielte Vereinbarung als einen „guten Kompromiss“. Die für die Jahre 2021 bis 2025 getroffene Regelung sichere die Ausbildung bei PAG.

Ein Kompromiss ist sie, weil der Betriebsrat in einem Punkt der Geschäftsführung entgegenkommen musste. Das betrifft die vorübergehende Aussetzung der bisherigen Übernahmegarantie. Die Ausbildungsjahrgänge 2021 bis 2025 können nicht zu hundert Prozent davon ausgehen, dass sie nach der Lehre einen unbefristeten Job bei PAG angeboten bekommen. In dem vereinbarten Zeitraum gelten die Vorgaben des Flächentarifvertrags. Der sieht vor, dass der Arbeitgeber in einer Krisensituation dazu übergehen kann, die Auszubildenden nur befristet zu übernehmen. „Das Risiko, dass es dazu kommt, ist aber gering“, meint Michael Eilers.

Fachkräfte von morgen

Die Corona-Pandemie hat die internationale Luftfahrtindustrie schwer getroffen. Bei dem Zulieferunternehmen PAG ist die Auslastung um 40 Prozent zusammengeschmolzen. Am Standort Nordenham mit seinen rund 2800 Beschäftigten droht schlimmstenfalls ein Abbau von 1170 Arbeitsplätzen. „Trotz dieser Herausforderungen bekennt sich das Unternehmen weiterhin klar zu seiner Verantwortung als einer der wichtigsten Ausbildungsbetriebe in den jeweiligen Standortregionen“, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung von Premium Aerotec. Laut Arbeitsdirektor Frank Müller gilt es auch in Krisenzeiten, mit einer starken Ausbildung „die Fachkräfte von morgen“ zu sichern.

„Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir jungen Menschen einen Einstieg in das Berufsleben bieten, um eine ,Generation Corona zu verhindern`, betont der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Thomas Busch aus Varel.

Mit 40 Ausbildungsplätzen hat das Werk in Nordenham die meisten Lehrstellen im An gebot, gefolgt von Augsburg (36), Varel (25) und Bremen (6).