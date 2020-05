Corona-Krise In Der Wesermarsch: Landkreis verteilt 33.000 Schutzmasken

Wesermarsch Etwa 33.000 Schutzmasken, 500 Schutzbrillen, 2600 Schuhüberzieher, 55.000 Einmalhandschuhe sowie 700 Liter Händedesinfektions- und 500 Liter Flächendesinfektionsmittel sind an medizinische und pflegerische Einrichtungen im Landkreis Wesermarsch verteilt worden. Die Einrichtungen hatten diesen Bedarf beim Landkreis angemeldet, der sie kurzfristig zur Verfügung stellen konnte, wie jetzt berichtet wird.

Notbedarf zugekauft

Im Landkreis Wesermarsch wurde durch insgesamt vier Amtshilfegesuche beim Land Niedersachsen und durch freiwillige Sachspenden sowie durch Zukäufe der Notbedarf an Schutzausrüstungen gedeckt. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Mittlerweile sei es auch gelungen, dass System logistisch soweit zu verfeinern, dass die Abläufe eingespielt seien und der Ansatz, schnell und unkompliziert helfen zu können, umgesetzt werden könne.

Die Auslieferung des Materials erfolge je nach Dringlichkeit, da weiterhin nicht alle Materialien nach den Bestellungen verfügbar sind. „Engpässe gab es lange Zeit bei der Beschaffung von Schutzkitteln und Overalls“, sagte der Leiter des Krisenstabs, Matthias Wenholt. „Dennoch haben wir es geschafft, 1300 Schutzanzüge und 250 Schutzkittel herausgeben zu können. Erst mit dem vierten Amtshilfeersuchen, das erst vor Kurzem vom Landkreis gestellt wurde, erhielten wir erstmalig eine entsprechende Charge vom Land.“

Auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden konnten jüngst erneut mit Schutzmaterial beliefert werden. So wurden auf deren jeweilige Anforderung kurzfristig über 10.000 Mund-Nase-Schutzmasken für die örtlichen Feuerwehren geliefert. Somit können die aktiven Feuerwehrmitglieder auch bei Einsätzen oder Übungen, in Situationen, in denen kein ausreichender Abstand möglich ist, den notwendigen Schutz aufrechterhalten.

Kapazitäten im Notfall

Besondere Anerkennung gebührt laut Landrat Thomas Brückmann den Personen, die sich als freiwillige Helfer gemeldet haben und weiterhin mitarbeiten. „Entscheidend ist, dass wir für den Notfall ausreichende materielle und personelle Kapazitäten zur Versorgung in den betroffenen Einrichtungen vorhalten können. Hier vor der Lage zu bleiben, sehe ich als eine wesentliche Aufgabe des Stabes“, so Thomas Brückmann.