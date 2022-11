Verband der Deutschen Marine übt vor Norwegens Küste: Taktische Feuerunterstützung für Landstreitkräfte

Wilhelmshaven Heimdall 2022: Bei dieser Übung trainieren Marine, Heer und Luftwaffe in Nordnorwegen die taktische Feuerunterstützung für Landstreitkräfte. Beim maritimen Schiffsverband dabei sind die Fregatten „Rheinland-Pfalz“, „Schleswig-Holstein“, „Mecklenburg-Vorpommern“ und der Einsatzgruppenversorger „Berlin“. Die unterschiedlichen Spezialisierungen dieser Schiffe ergänzen sich. Zudem nimmt die norwegische Korvette HNoMS „Glimt“ an der Übung teil. Die Fregatten der Brandenburg-Klasse F123, zu denen die teilnehmende „Mecklenburg-Vorpommern“ und die „Schleswig-Holstein“ gehören, sind die ersten Schiffe der Deutschen Marine, mit einer Senkrechtstarter-Anlage für Flugkörper. So können die Schiffe der Fregattenklasse F123 beispielsweise Flugkörper abschießen und mit dieser Fähigkeit einen gesamten Schiffsverband schützen. Sie verfügen für den Waffeneinsatz über leistungsfähige Radaranlagen zur See- und Luftraumüberwachung.

Taktische Feuerunterstützung

Anspruchsvolle Manöverwochen

Bei der Entwicklung der Fregatten der Klasse F125 flossen die Erfahrungen der Deutschen Marine aus den vielen internationalen Einsätzen der letzten Jahrzehnte mit ein. Das neue 127 Millimeter Bordgeschütz Large Caliber Gun hat eine Reichweite von mehr als 80 Kilometer und ermöglicht daher unter anderem die wirkungsvolle taktische Feuerunterstützung für Bodentruppen. Insbesondere die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der vier großen Festrumpfschlauchboote sind eine Stärke der Fregatten der Klasse F125. Beispielsweise können mittels dieser Boote Spezialkräfte transportiert, zivile Schiffskonvois gegen Piraterie geschützt, aber auch Menschen aus Krisenregionen evakuiert werden. Durch den Einsatzgruppenversorger „Berlin“ gewinnt der Verband an weitgehender Unabhängigkeit von Häfen. Bei Heimdall 2022 werden Sea Kings - Hubschrauber zusätzlich vom Einsatzgruppenversorger aus für den Transport von Menschen und Material eingesetzt. In einem maritimen Verband ergänzen sich die Fähigkeiten der einzelnen Einheiten zu einem schlagkräftigen Ganzem. So kann ein Schiff die Luftraumüberwachung und Flugabwehr übernehmen, ein anderes mit seinem Bordgeschütz Feuerunterstützung für die Soldatinnen und Soldaten an Land geben. Der Einsatzgruppenversorger stellt währenddessen mit seinen Hubschraubern den Munitionsnachschub für die Bodentruppen sicher. Durch die Auswahl der einzelnen Schiffe kann der Verband so genau auf das erwartete Aufgabenspektrum maßgeschneidert werden.

„Ich bin stolz, einen so beeindruckend großen deutschen Marineverband in anspruchsvollen Manöverwochen führen zu dürfen und dabei für die Marine mit dem Schwerpunkt streitkräftegemeinsame Feuerunterstützung auch taktisches Neuland betreten zu dürfen“, sagt Verbandsführer Kapitän zur See Dirk Jacobus. „Das Portfolio der Schiffe dieses Verbandes, an Bewaffnung und technischen Fähigkeiten, ergänzt sich ideal, um gemeinsam die taktische Feuerunterstützung in Norwegen zu üben“, so Jacobus weiter. Die modernen Führungssysteme der Fregatte „Rheinland-Pfalz“ prädestiniert sie, die Rolle des Flaggschiffs zu übernehmen. Genau diese Fähigkeit der modernen F125 erstmalig unter Beweis stellen zu können, ist für den Kapitän zur See „eine besondere Freude“. „Nach den vielen Jahren von Verzögerungen und hart erkämpften, kleinen Schritten in Richtung Einsatzfähigkeit, sehe ich diese Schiffsklasse hier einen Meilenstein passieren, um endlich richtig in der Flotte anzukommen“, so der Verbandsführer abschließend.