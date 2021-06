Molkerei zieht Bilanz: DMK will weiter wettbewerbsfähigen Milchpreis

Bremen /Edewecht /Strückhausen Die DMK Group hat ein turbulentes Jahr 2020 mit stabilen Geschäftszahlen abgeschlossen und blickt zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr. Wie die größte deutsche Molkereigenossenschaft am Montag in Bremen mitteilte, lag der Umsatz 2020 mit 5,6 Milliarden Euro nur leicht unter Vorjahresniveau (5,8 Milliarden Euro). Der Jahresüberschuss fiel bei DMK mit 24,9 Millionen Euro sogar minimal höher aus als 2019 (24,5 Millionen Euro). Die verarbeitete Milchmenge sank dagegen von 7,1 Milliarden auf 6,6 Milliarden Kilogramm.

7800 Mitarbeiter

„2020 hat uns coronaseitig gefordert, aber nicht vom Kurs abgebracht“, sagte der aus der Wesermarsch stammende DMK-Chef Ingo Müller . Spätestens mit dem ersten Corona-Lockdown habe die Molkerei, die auch mehrere Standorte im Nordwesten hat (u.a. Edewecht, Strückhausen, Holdorf und Neubörger im Emsland), mit gleich zwei großen Herausforderungen zu kämpfen gehabt: Zum einen sei im Lebensmitteleinzelhandel die Nachfrage zwischenzeitlich schlagartig um 30 Prozent gestiegen. Zum anderen seien die Umsätze im Gastronomie-Bereich eingebrochen.

Müller sprach von einem „enormen Kraftakt“, den DMK (7800 Mitarbeiter) aber habe meistern können, weil man proaktiv gehandelt und schnell reagiert habe. Trotz der Corona-Herausforderungen habe die Molkerei andere zentrale Projekte, wie die Integration der Marke Alete, den Verkauf des Eis-Werks in Haaren und den Bau eines neuen Werks in Russland, vorantreiben können. Die langfristig angelegte Strategie, einerseits Kosten zu senken und andererseits verstärkt auf Produkte mit hoher Wertschöpfung sowie Nachhaltigkeit und Innovationen zu setzen, will DMK auch 2021 fortsetzen.

Auch bei den Milchauszahlungspreisen – im Schnitt 32,05 Cent/Kilo – sei die Molkerei 2020 wieder auf Wettbewerbsniveau gewesen und habe sich deutlich besser geschlagen als 2019. „Auch 2021 wollen wir wie 2020 im Gesamtjahr mindestens einen wettbewerbsfähigen Milchpreis an unsere Landwirte auszahlen“, sagte ein DMK-Sprecher auf Anfrage. Für Juni hebe die Molkerei die Auszahlung um 1,3 Cent/Kilo an und zahle nun inklusive Zuschlägen 35,3 Cent/Kilo aus.

Falscher Adressat

Mit Blick auf die Demonstration von Landwirten für höhere Milchpreise in der vergangenen Woche vor mehreren Molkereien (u.a. bei DMK in Edewecht), sagte der Sprecher: „Ja, die Preise für Milchprodukte in Deutschland entsprechen bei weitem nicht ihrem eigentlichen Wert und sie honorieren auch bei weitem nicht in angemessener Weise die Arbeit und das Engagement der Landwirtinnen und Landwirte. Aber die Hauptadressaten für eine berechtigte Kritik an dieser seit Jahrzehnten bestehenden, höchst unbefriedigenden Situation sind weniger die Molkereien – und auf keinen Fall eine einzelne zudem noch genossenschaftlich organisierte Molkerei.“ Die Demonstranten versammelten sich vor einzelnen Unternehmen, aber man kritisiere in Wahrheit die gesamte Branche. Die Stärke des Lebensmitteleinzelhandels sowie die Gesetzmäßigkeit von Angebot und Nachfrage würden ignoriert. „Eine Verbesserung der Situation kann nur über die bereits eingeschlagenen Wege wie dem Agrardialog, der Zukunftskommission Landwirtschaft oder einer gemeinsamen Branchenkommunikation gelingen, in dem sich alle Beteiligten einbringen“, sagte der DMK-Sprecher. „Einzelne genossenschaftliche Molkereien ausgewählt an den Pranger zu stellen, belastet nur diese Molkereien und ihre Eigentümer.“