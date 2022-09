Hohe Energiepreise belasten Bremer Stahlwerk: „Produktion in Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig“

Bremen /Hamburg Wenn Unternehmen eine Pressemitteilung mit eher unerfreulichem Inhalt verschicken, wird gern erst einmal verklausuliert formuliert oder mit blumigen Worten um den heißen Brei herumgeredet. Vielleicht erzeugte die Mitteilung, die Europas größter Stahlkonzern Arcelormittal Anfang September veröffentlichte, auch deshalb so eine besondere Aufmerksamkeit, weil sie so ganz anders daherkam. „Die exorbitant gestiegenen Energiepreise beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlherstellung massiv“, heißt es darin gleich im ersten Satz. Und so nüchtern und hart geht es dann inhaltlich auch weiter: Ab Ende September werde der Konzern bis auf Weiteres einen der beiden Hochöfen am Flachstahlstandort Bremen stilllegen. Das gleiche gelte ab Oktober auch für die Direktreduktionsanlage im Hamburger Langstahlwerk, in dem Arcelormittal Qualitätswalzdraht produziert. Es sind wohl die ersten beiden großen Industrieanlagen, die in Deutschland als Konsequenz aus der Energiekrise längerfristig komplett abgeschaltet werden.

Dominoeffekt befürchtet

Größter Stahlerzeuger der EU Rund 40 Millionen Tonnen Rohstahl wurden 2021 in Deutschland produziert. Damit ist die Bundesrepublik weiterhin der größte Stahlerzeuger in der EU und der achtgrößte weltweit. Mit weitem Abstand führt China die Rangliste mit mehr als einer Milliarde Tonnen an. Im ersten Halbjahr 2022 wurden laut Wirtschaftsvereinigung Stahl hierzulande 19,6 Millionen Tonnen Rohstahl hergestellt – 5,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Stahlindustrie gilt aber auch als die Branche mit dem größten Anteil an Treibhausgasemissionen in der Industrie (vor Chemie und Zement) mit rund 30 Prozent der industriellen Emissionen und rund sechs Prozent der Gesamtemissionen in Deutschland.

Schon fürchten Experten einen Dominoeffekt, der weite Teile der Industrie hierzulande erfassen könnte. Denn Stahl steckt in vielerlei Produkten, die den Industriestandort Deutschland prägen: Er wird für Maschinen, Schiffe und Autos benötigt, ist aber genauso in Gebäuden, Brücken oder Kraftwerken verbaut. „Wir müssen verhindern, dass die akute und tiefgreifende Krise zu dauerhaften Schäden am industriellen Fundament der deutschen Wirtschaft führt“, warnt Hans Jürgen Kerkhoff , Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl.

Rainer Blaschek, Chef von Arcelormittal Deutschland und zudem verantwortlich für das Stahlwerk in Bremen, verweist auf die hohen Kosten für Gas und Strom, aber auch auf die ab Oktober geplante Gasumlage der Bundesregierung. „Als energieintensive Industrie sind wir davon extrem betroffen“, sagt er. „Mit einer Verzehnfachung der Gas- und Strompreise, die wir innerhalb weniger Monate hinzunehmen hatten, sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig in einem Markt, der zu 25 Prozent aus Importen versorgt wird.“ Hinzu kämen eine schwache Marktnachfrage, ein negativer Wirtschaftsausblick sowie anhaltend hohe CO2-Kosten.

Kurzarbeit droht

Für das Stahlwerk in Bremen, mit 3000 Beschäftigten einer der größten privaten Arbeitgeber in der Hansestadt, fällt durch die Stilllegung des Hochofens ein Drittel der Roheisenproduktion von etwa dreieinhalb Millionen Tonnen im Jahr aus. Dies wirkt sich auch auf die Arbeit in den nachgelagerten Stahl- und Walzwerken aus. Der Betriebsrat geht davon aus, dass wohl zwei Drittel der Beschäftigten, also rund 2000, in Kurzarbeit müssen. Immerhin: Ein Abbau von Arbeitsplätzen sei aktuell nicht geplant, sagte Arbeitsdirektor Michael Hehemann, unlängst dem „Weser-Kurier“.

Dass ausgerechnet die Stahlwerke in Bremen und Hamburg zu den ersten Opfern der Energiekrise werden könnten, gilt auch deswegen als besonders tragisch, weil diese beiden Standorte als Vorreiter bei der Produktion von „grünem“ CO2-frei hergestellten Stahl und dem Einsatz von „grünem“ Wasserstoff auserkoren waren. So ist in Bremen etwa geplant, den kleineren der beiden Hochöfen durch eine Direktreduktionsanlage zu ersetzen, die übergangsweise mit Erdgas und später mit Wasserstoff betrieben werden soll. Zwar seien diese Pläne durch die aktuelle Krise bzw. die hohen Energiepreise „nicht gefährdet“, sagte Hehemann dem „Weser-Kurier“, „aber die Rahmenbedingungen sind im Moment alles andere als gut“.

Gewerbegebiete ausverkauft Aurich sucht neue Flächen für Unternehmen

Offshore-Versorgungsschiff „Spirit of Emden“ Der Emder Lieferdienst für die Nordsee