Zwischenbilanz beim Foto-Dienstleister: Cewe freut sich schon auf Weihnachten

Oldenburg Wenn Dr. Christian Friege in der Oldenburger Cewe-Zentrale aus dem Fenster schaut, verfolgt er mit Freude, was sich da abspielt: Ein Fahrzeug nach dem anderen bringt Rohstoffe oder fährt Produkte – wie Fotobücher – vom Gelände. „Es läuft hier alles auf Hochtouren“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Foto-Unternehmens in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Im Mittelpunkt der Produktion: Geschenke für die Weihnachtszeit.

350 Saisonkräfte helfen in Oldenburg Cewe ist einer der großen Arbeitgeber in der Region. In Oldenburg sind in der Produktion und in zentralen Diensten (Verwaltung) rund 1100 Menschen tätig, wobei der Anteil der Software-Experten ständig zugenommen hat. Aktuell seien für Weihnachtsgeschäft „zusätzlich 350 Saisonarbeitskräfte am Start“, erläuterte Vorstands-Chef Dr. Christian Friege. Man nehme die Corona-Regeln sehr ernst. Ein Beispiel: Für die Pausen wurden beheizte Zelte errichtet.

Es ist wie jedes Jahr: Beim Oldenburger Foto- und Onlinedruck-Spezialisten Cewe schaut man gebannt auf das angelaufene Weihnachtsgeschäft: Das vierte Quartal bringt praktisch den gesamten Jahresgewinn.

„Der Verkauf von Cewe Fotobuch, Fotokalendern und weiteren Fotogeschenken rund um das Weihnachtsfest ist für Cewe traditionell entscheidend für das Jahresergebnis“, sagte Friege. Aber 2020, angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie, stehe es „noch mehr im Fokus als in normalen Jahren“.

Nach neun Monaten sieht es so aus, wie am Donnerstag kommuniziert wurde: Das Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich auf minus 0,6 Millionen Euro. Vor einem Jahr waren es minus 2,0 Millionen.

Corona wirkt sich aus

Die Zahlen stimmten, trotz der spürbaren Corona-Auswirken, „zuversichtlich für das anstehende Weihnachtsgeschäft“, meinte der Cewe-Chef. Dies sei „ganz wesentlich von dem Anlass, ein individuelles persönliches Fotobuch zu verschenken, geprägt“.

Der zuständige Firmen-Bereich „Fotofinishing“ war bereits in den ersten drei Quartalen der Umsatzmotor – mit einem Plus von 5,9 Prozent auf 335,7 Millionen Euro. Der Corona-Effekt „Stay at home“ (zu Hause bleiben) spülte viele Aufträge herein und glich Rückgänge im Sofortdruck aus. Dämpfend wirkte: Wegen Corona gab es weniger Urlaubsfotos. Der Umsatz der Kern-Sparte „Fotofinising“ sank in diesem Abschnitt auf 110,4 (116,2) Millionen Euro.

Insgesamt musste das Unternehmen nach neun Monaten allerdings einen Umsatz-Dämpfer auf 413,3 Millionen Euro hinnehmen, nach 427,2 Millionen zuvor. Grund ist, dass andere Sparten neben dem „Foto-Kern“ die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen haben. „Besonders gilt dies für unsere Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck“, erläuterte Friege.

Konkret brach der Umsatz im Einzelhandel bis Ende September um 23 Prozent auf 15,4 Millionen Euro ein. Hier wurden Ladenschließungen bzw. weniger Frequenz spürbar, erläuterte Friege.

In der Sparte des Kommerziellen Online-Drucks – er liefert zum Beispiel Flyer und andere Geschäftsdrucke – gab es ein noch deutliches Minus: 35 Prozent auf auf 48,8 Millionen Euro. Dieser in den vergangenen Jahren maßgeblich auch durch Zukäufe aufgebaute Bereich hatte schon vor Corona Probleme gezeigt. Friege zeigte sich nun „überzeugt, dass wir mit unserem (...) gestrafften Markenportfolio sowie der nachhaltig optimierten Kostenstruktur gestärkt aus der Krise hervorgehen werden“.

Wie wird denn nun 2020?

Mit einer Prognose für das nun angelaufene Weihnachtsgeschäft hält man sich in der Cewe-Zentrale am Oldenburger Meerweg zurück. im 4. Quartal gebe es „Chancen und Risiken“. Eine seriöse Prognose der Ergebnisse sei „in diesem Ausnahme-Jahr nicht möglich“. Friege: „Uns stimmt aber zuversichtlich, dass sich unsere hochwertigen Fotoprodukte seit längerem als individuelle und persönliche Weihnachtsgeschenke etabliert haben. Und wir können mit einer breiten Produktpalette aufwarten.“