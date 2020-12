FDP fordert Klare Kante gegen Bremen: Landtag kontert Bremer Kritik an Jade-Weser-Port

Wilhelmshaven /Hannover In seltener Einmütigkeit haben sich alle Fraktionen des Niedersächsischen Landtags hinter den Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven gestellt. Der Tiefwasserhafen sei ein „zentraler Pfeiler“ der maritimen Wirtschaft, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in der Aktuellen Stunde des Landtags am Mittwoch.

Hintergrund sind wachsende Zweifel aus Bremen. Der Stadtstaat will seine Beteiligung von 49,9 Prozent an dem defizitären Projekt prüfen. Erst kürzlich hat der Bremer Senat weitere zwei Millionen Euro bewilligt, mit denen aufwendige Ausbaggerungsarbeiten am Jade-Weser-Port finanziert werden, um die Wassertiefe von 18 Metern zu erhalten. Bis 2024 könnte der Kapitalbedarf bei insgesamt 22 Millionen Euro liegen, die Bremen und Niedersachsen anteilig übernehmen müssten.

Ex-Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) rief im Landtag dazu auf, „klare Kante“ zu zeigen. Wenn Bremen aussteigen wolle, müsse es das Land Niedersachsen ausbezahlen. „Wir können den Hafen auch allein weiterführen“, sagte Bode.

Zuvor hatten sich Bernd-Carsten Hiebing (CDU), Holger Ansmann (SPD) und Meta Janssen-Kucz (Grüne) zum Hafenprojekt bekannt. Ein Ausstieg Bremens sei „in keiner Weise akzeptabel“, sagte der Wilhelmshavener Ansmann. Janssen-Kucz forderte eine Hafenallianz der Nordländer Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Das könnte die Ausbaggerung von Elbe und Weser überflüssig machen.

Althusmann sagte, nicht nur die nautischen Vorteile, die gute Hinterlandanbindung und das Güterverkehrszentrum würden für eine gute Zukunft des Jade-Weser-Ports sprechen. Der Tiefwasserhafen könnte eine zentrale Funktion in der Wasserstoffwirtschaft übernehmen. Sie biete für Norddeutschland erhebliches Potenzial. Althusmann appellierte an Bremen, in der Hafenpolitik Kurs zu halten.