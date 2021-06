BGH-Urteil zu Kontogebühren: Erste Banken in Region zu Rückzahlungen bereit

Oldenburg /Emden /Wildeshausen Das Gebührenurteil des Bundesgerichtshof (BGH) schlägt weiter hohe Wellen in der Bankenbranche. Wie eine Umfrage unserer Redaktion bei verschiedenen regionalen und überregionalen Geldhäusern ergab, zeigen sich einzelne Institute durchaus bereit, Geld an Kunden zurückzuzahlen. Allerdings werden Bankkunden dafür wohl selbst aktiv werden müssen.

Hintergrund: Der BGH hatte jüngst in einem Verfahren um die Postbank entschieden, dass Banken bei Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die Zustimmung ihrer Kunden einholen müssen. Die vorausgesetzte stillschweigende Zustimmung benachteilige Kunden unangemessen. Viele Kunden können nun wohl einen Teil der zu viel gezahlten Gebühren zurückfordern.

Dass sich viele Banken wegen des Urteils auf größere Belastungen einstellen, zeigt die Reaktion der Deutschen Bank. Weil Kunden bereits gezahlte Gebühren zurückfordern können, werde das Institut im zweiten Quartal voraussichtlich 100 Millionen Euro zurückstellen, erklärte Finanzvorstand James von Moltke. Zudem dürften die Erträge infolge des Urteils im zweiten und dritten Quartal um jeweils etwa 100 Millionen Euro niedriger ausfallen.

So reagieren regionale und überregionale Geldinstitute:

OLB

Ein OLB-Sprecher teilte mit, dass die Bank das BGH-Urteil „selbstverständlich respektieren“ werde. Man habe bereits unmittelbar nach dem Urteilsspruch die AGB für neue Verträge angepasst. Im Hinblick auf mögliche Rückzahlungen sagte der Sprecher: „Wir werden jeden Einzelfall prüfen, wenn Kunden eine Rückerstattung einfordern. Sofern ein Rückzahlungsanspruch besteht, werden wir diesen natürlich erfüllen.“

Sparkassen

Noch eher bedeckt halten sich viele Sparkassen im Nordwesten. „Wir sind aktuell dabei, das BGH-Urteil auszuwerten und können derzeit zum weiteren Vorgehen noch keine Aussage treffen“, teilte etwa die Sparkasse Emden mit. Ähnlich äußerte sich auch die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO). „Das Thema ist äußerst komplex“, sagte ein Sprecher. Gegenwärtig werte man die Urteilsbegründung aus.Zu weitergehenden Schritten machte die LzO noch keine Angaben.

Das sagen Verbraucherzentrale und Stiftung Warentest Obwohl das Urteil (Az.: XI ZR 26/20) selbst nur die Postbank betrifft, können nach Einschätzung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) auch Kunden anderer Banken und Sparkassen Rückerstattungen fordern. Denn die beanstandete Klausel in den AGB wurde in gleicher oder ähnlicher Form branchenweit verwendet. Maßgeblich ist das Preisverzeichnis, das bei Kontoeröffnung wirksam war. Gebühren, die später eingeführt oder erhöht wurden, müssen nach Ansicht von Rechtsexperten zurückgezahlt werden. Allerdings geht das in der Regel nicht beliebig weit in die Vergangenheit zurück, sondern laut Stiftung Warentest bis 1. Januar 2018. Wie viel Geld man zurückfordern kann, muss man ausrechnen. Wer selbst tätig werden will, sollte seine Forderungen schriftlich anmelden, raten die Experten. Die Stiftung Warentest hat auf ihrer Homepage einen Musterbrief bereitgestellt, ebenso die Verbraucherzentralen. Lehnt ein Geldinstitut die Forderung ab, müssen Verbraucher nicht gleich aufgeben. Sie können sich an die Schlichtungsstelle wenden, die sowohl private Banken, wie auch Genossenschaftsbanken und Sparkassen eingerichtet haben.

Volksbanken und Raiffeisenbanken

Deutsche Bank

Auch bei regionalen Genossenschaftsbanken ist das BGH-Urteil ein Thema. Es hätten sich schon vereinzelt Kunden nach der Verfahrensweise der Bank hinsichtlich des BGH-Urteils erkundigt, heißt es etwa bei der VR Bank Oldenburg Land (Wildeshausen). „Wir müssen die Urteilsbegründung zunächst genauer prüfen, um zu entscheiden, ob Ansprüche von Kundenseite vorliegen“, teilte die Bank mit. „Wir werden jeden konkreten Erstattungsanspruch hinsichtlich der Rechtmäßigkeit individuell prüfen und uns zu gegebener Zeit unaufgefordert wieder bei jedem dieser Kunden melden.“ Die Volksbank Wilhelmshaven wollte sich auf Anfrage zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern.

Bei der Deutschen Bank und ihrer Tochter Postbank gibt es zumindest eine grundsätzliche Bereitschaft Geld zurückzuerstatten – wie auch die geplanten Rückstellungen zeigen. „Natürlich wird die Deutsche Bank/Postbank jeden konkreten Erstattungsanspruch hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit individuell prüfen und die Entgelte gegebenenfalls erstatten“, hieß es. Mit Blick auf die Zukunft teilte die Deutsche Bank mit, dass sie bis zum Herbst Lösungen finden will, um die Gebührenerhöhungen beim Großteil ihrer Kunden durchzusetzen.

Commerzbank

Die Commerzbank hat noch nicht entschieden, wie sie auf das BGH-Urteil reagieren wird. „Wir sind gemeinsam mit dem Bankenverband noch im Prozess der Analyse und Bewertung des Urteils“, teilte eine Sprecherin mit. Festhalten will die Bank trotz des Urteils aber an der angekündigten Gebührenerhöhung. „Die Bank arbeitet dafür an einem Prozess, der den Vorgaben des BGH-Urteils entspricht“, so die Sprecherin. Hintergrund: Kunden, die bereits vor Oktober 2020 ein kostenloses Girokonto eröffnet haben, sollen ab Juli eine Gebühr von 4,90 Euro pro Monat bezahlen. Die Alternative sei ein Wechsel ins Girokonto „Basic“.