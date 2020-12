Oldenburgische Industrie- und Handelskammer: IHK senkt rückwirkend Beiträge

Oldenburg Spürbare Beitragsentlastung für die rund 69 000 Mitgliedsunternehmen der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK): Die Vollversammlung der Kammer hat auf ihrer jüngsten Sitzung jetzt einstimmig eine rückwirkende Beitragssenkung für das Jahr 2020 beschlossen. Nach IHK-Angaben geht es um eine Entlastung von insgesamt rund 5,3 Millionen Euro, was jeweils rund 50 Prozent für die Beitrag zahlenden Unternehmen entspricht.

Ganz freiwillig erfolgt die Beitragssenkung indes nicht. Die IHK setzt damit eine neue Rechtsprechung um, die die Eigenkapitalausstattung der Kammern sowie die Berechnung der sogenannten Ausgleichsrücklage betrifft. Hintergrund sind mehrere Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom Januar 2020 (Az. 8 C 9/19, 8 C 10/19 und 8 C 11/19). Die Richter hatten damals die Beitragsberechnungen der IHK Braunschweig und Lüneburg-Wolfsburg beanstandet, wobei die Rechtsprechung auf alle Industrie- und Handelskammern anzuwenden ist.

Für 2021 sollen die Beiträge nach IHK-Angaben stabil bleiben. Es gelten also die Sätze wie ursprünglich 2020 und 2019, sagte ein IHK-Sprecher. Das heißt gestaffelte Grundbeiträge von 35 bis 550 Euro sowie eine vom Gewinn beziehungsweise Gewerbeertrag abhängige Umlage von 0,08 Prozent. Das gesamte Haushaltsvolumen der Oldenburgischen IHK beträgt 2021 nach Kammerangaben rund 17 Millionen Euro.