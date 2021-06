Stiftung Offshore-Windenergie aus Varel: Neue Chefin kennt den Nordwesten schon

Varel An der Spitze der Stiftung Offshore-Windenergie (Sitz: Varel) kommt es zu einem Wechsel: Zur neuen Geschäftsführerin wurde mit Wirkung zum 1. August Karina Würtz berufen. Sie kommt aus einer führenden Position im Offshore-Windgeschäft bei RWE, wie die Stiftung jetzt mitteilte.

Zur Person

Die Stiftung gehört zu den einflussreichsten Organisationen und Datensammlern im Bereich der Erneuerbaren Energien. Sie hatte zuletzt u.a. mehrfach dazu aufgerufen, mit entsprechenden politischen Maßnahmen wieder Schwung in den Bau weiterer Windkraftanlagen auf See (offshore) zu bringen. Dort herrscht zurzeit Neubau-Flaute.

Karina Würtz ist Diplom-Ökonomin und Politologin. Ihr Studium führte sie einst auch an die Universität Oldenburg, wie die Stiftung auf Anfrage erläuterte. Sie sei „eine ausgewiesene Branchenkennerin und erfahrene Prokuristin mit einem internationalen Netzwerk“, hieß es nach einer Kuratoriumssitzung der Stiftung. Nun wird sie die Geschäfte der Stiftung von Hamburg aus leiten. Formaler Sitz ist Varel, ein politischer Schwerpunkt Berlin.

Dr. Ursula Prall, Vorstandsvorsitzende der Stiftung, meinte: „Ich bin glücklich, dass wir Karina Würtz als zukünftige Geschäftsführerin gewinnen konnten. Mit ihren langjährigen praktischen Erfahrungen und Wissen in der Offshore-Windindustrie wird sie die Stiftung erfolgreich weiterentwickeln und die Rolle der Stiftung in der Erneuerbare-Energien-Branche weiter stärken.“

Weitere Personalie: Als neuen politischen Leiter konnte die Stiftung Andreas Mummert gewinnen. „Aus seiner bisherigen Tätigkeit beim Bundesverband der Offshore-Windparkbetreiber kann Andreas Mummert auf breite Erfahrungen im politischen Bereich und ein großes Branchennetzwerk zurückgreifen. Er wird die Stiftung in Berlin hervorragend repräsentieren“, so Prall.

Sie bedankte mit dem Stiftungskuratorium auch nochmals dem scheidenden Geschäftsführer Andreas Wagner aus Varel. Dieser habe die Stiftung ab 2008 „zu einer wichtigen Stimme der Branche entwickelt und damit einen sehr großen Beitrag beim Aufbau der Offshore-Windindustrie geleistet.“ Wagner war in den Ruhestand gegangen.

Zweck neu definiert

Unterdessen beschloss die Stiftung auf der Kuratoriumssitzung auch eine Änderung ihrer Satzung. Damit weitete sie ihren Zweck unter anderem auch auf die Nutzung des offshore erzeugten Stroms aus. Konkret geht es um grünem Wasserstoff.

Die Organisation beschreibt sich selbst so: „Die Stiftung Offshore Windenergie wurde 2005 zur Förderung des Umwelt- und Klimaschutzes durch eine verbesserte Erforschung und Entwicklung der Windenergie auf See gegründet. Sie hat sich als eine überparteiliche, überregionale und unabhängige Einrichtung zur Unterstützung der Offshore-Windenergie in Deutschland und Europa etabliert. Die Stiftung ist Kommunikationsplattform für Akteure aus Politik, Wirtschaft und Forschung, dient dem Wissensaustausch und versteht sich als Ideengeber. Gleichzeitig bündelt sie die verschiedenen Interessen und vertritt sie gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Wissenschaft.“