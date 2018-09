Abbehausen Es gilt als einzigartig im Oldenburger Land: das historische Kaufhaus an der Butjadinger Straße 101 im Nordenhamer Stadtteil Abbehausen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beschreibt es so: „Fast jedes kleine Kind hat sich den mal gewünscht: einen echten Kaufmannsladen wie früher! Wer das kleine historische Kaufhaus in Nordenham betritt, für den wird dieser Kindheitstraum wahr – und zwar wirklich und original, nicht in Miniatur und nachempfunden. Denn das historische Kaufhaus Abbehausen ist ein echter Krämerladen des 19. Jahrhunderts wie aus dem Bilderbuch.“

