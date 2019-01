Addrup In der riesigen Werksanlage von Wernsing Feinkost in Addrup (Kreis Cloppenburg) herrscht reger Betrieb. Landwirte mit ihrem Traktor und hoch befüllten Anhängern im Schlepp bringen ihre Ladung zur Rohstoffannahme: Unmengen von Kartoffeln. „Die werden möglichst zügig verarbeitet“, sagt Alfred Kessen beim Rundgang. Einige Schritte weiter, im Logistiktrakt, sieht man, was daraus in der Verarbeitung geworden ist. Zum Beispiel das Pfannenprodukt „Kartoffel-Würfel“, das gerade automatisch gesteuert auf einem Transportband vorbeirollt. Schon steht an der Rampe ein Laster bereit. Die Produktions- und Logistikkette ist streng getaktet. „Was heute Mittag rausgeht, ist morgen früh bei unseren Kunden in London oder München“, sagt Kessen, Geschäftsführer für Einkauf und Logistik. Gerade stehen im fast neuen Zentrallager Paletten für Skandinavien und die Niederlande.