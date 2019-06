Ahlhorn Wenn bei sommerlichen Temperaturen abends der Gartengrill im Zentrum steht und ein Putensteak darauf liegt, kann es gut sein, dass das Fleisch dafür aus Ahlhorn kommt. Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) ist der Sitz von Firma Heidemark, Europas größter Puten-Verarbeiter, der nach eigenen Angaben 50 Prozent des deutschen Marktes mit Putenfleisch beliefert und darüber hinaus europaweit tätig ist. Das Unternehmen besteht seit 50 Jahren. Am Samstag, 29. Juni, wird das 50-jährige Firmenbestehen in Ahlhorn mit einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert (13 bis 18 Uhr, Lether Gewerbestraße in Ahlhorn). Die Besucher sind eingeladen, über eine gläserne Galerie einen Blick in die Produktion zu werfen.