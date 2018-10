Alexanderheide Die Szene wirkt ein wenig skurril. Mitten auf dem ehemaligen Fliegerhorst sitzen Udo Reinsch und Helmut Friz an einem Tisch in einem Gebäude, in dem bis zur Auflösung des Jagdbombergeschwaders 43 der Flugsimulator untergebracht war. Fast auf den Tag genau 25 Jahre ist es nun her, als das Geschwader am 30. September 1993 außer Dienst gestellt wurde.

