Altenoythe Auf dem Land werden Hausärzte immer rarer. Es finden sich immer seltener Mediziner, die in einem Dorf praktizieren wollen. Daher war es dem Ärzteehepaar Angelika und Dr. Matthias Kliem durchaus bewusst, dass es nicht leicht werden würde, einen Nachfolger für ihre gemeinsame Hausarztpraxis in Altenoythe zu finden. Doch sie haben es geschafft, was Angelika Kliem wohl durchaus berechtigt als „Sechser im Lotto“ bezeichnet.

