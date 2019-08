Altjührden Ein besseres Geschenk an seinem 35. Geburtstag hätte sich Helge Janßen, langjähriger Kapitän, Abwehrchef und Publikumsliebling der SG VTB/Altjührden in Personalunion, nicht malen können: Schließlich findet ihm zu Ehren an diesem Samstag der „Tag des Handballs“ in der Manfred-Schmidt-Sporthalle statt.

