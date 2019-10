Ammerland Ein schöner Anblick ist das nicht: An den Abholtagen stapeln sich die gelben Säcke am Straßenrand. An stürmischen Herbsttagen landen sie auch schon mal im Vorgarten vom Nachbarn oder mitten auf der Straße. Und so manches Nagetier hat Reste von Fertiggerichten oder Dosensuppen in den dünnen Säcken als willkommene Bereicherung für den Speiseplan entdeckt.

