Ammerland Seit Ende Juli sind die ersten Kamera-Autos von Apple in Deutschland unterwegs. Derzeit rollen die mit Fotomasten bestückten Fahrzeuge des iPhone-Konzerns vor allem durch Baden-Württemberg und Bayern. Und eigentlich sollte noch bis Ende September auch das Ammerland weiträumig abfotografiert werden. So steht es auch noch auf der Internetseite des US-Konzerns. Am Donnerstag teilte die Apple-PR-Abteilung auf Nachfrage dann mit, dass man die Kamerafahrten im Ammerland auf 2020 verschieben will.