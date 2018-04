Amsterdam /Düsseldorf /Westerstede Wenn am 20. April die Aktionäre des Möbel- und Handelsriesen Steinhoff in Amsterdam zur Hauptversammlung zusammenkommen, dürfte es sehr ernst und auch emotional zugehen: Praktisch alle Anteilseigner, die Aktien von der „Steinhoff International Holdings NV“ halten, sitzen auf extrem hohen Verlusten. Die Aktie ist an der Börse abgestürzt. Es ist quasi nur noch Kleingeld übrig. Und viele bangen auch noch um den Rest ihres Einsatzes. „Für Anleger ist das die pure Katastrophe“, kommentierte Jürgen Kurz, der Sprecher der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW/Düsseldorf), die Entwicklung gegenüber dieser Zeitung.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe