Apen /Augustfehn Eines steht bereits fest: Der Verkehr auf der Stahlwerkstraße in Augustfehn wird – wenn das neue Wohngebiet Augustfehn-Hengstforde bebaut und das derzeit noch brach liegende Dockgelände erschlossen ist – noch stärker werden. Das ist ein Fazit der Verkehrsuntersuchungen und Verkehrshochrechnungen (bis 2030), die Lothar Zacharias vom Büro Zacharias Verkehrsplanungen (Hannover) in der jüngsten Aper Straßen- und Brückenausschusssitzung vorstellte. Derzeit beführen täglich zwischen 5900 und 6160 Kraftfahrzeuge (Kfz) die Stahlwerkstraße, die eine Kreisstraße (K 114) ist. Auf der Südgeorgsfehner Straße seien in 24 Stunden 3900 Kfz unterwegs, auf der Mühlenstraße 3400, auf der Bahnhofstraße 1300, auf der Schulstraße 1300 bis 1600 Kfz. Dazu kämen jeweils vier Prozent Schwerlastverkehr (Lkw, Busse).