Apen „Wir verlieren ein weiteres Stück Infrastruktur, wenn sich die Oldenburgische Landesbank vollständig aus Apen zurückzieht“, schimpft Hans-Joachim Tietjen, Vorsitzender des Gewerbekreises Apen. „Vor einigen Jahren wurde bereits die OLB-Filiale an der Hauptstraße geschlossen. Damals wurde uns zur Beruhigung gesagt, dass man in Apen ja einen Bankautomaten und einen Kontoauszugsdrucker behält, aber die sollen nun auch angeschafft werden. So wird – wie es in vielen kleinen Dörfern der Fall ist – scheibchenweise Infrastruktur abgebaut und das kann man nicht einfach hinnehmen. Die Fläche darf nicht ausbluten.“