Apen Die Kinder des Kindergartens unterm Regenbogen sind schon aufgeregt. Gleich geht es raus in die Natur. Beim Spaziergang an der Großen Süderbäke gibt es etwas ganz besonderes zu sehen: „Wir haben im April 2018 ein Storchennest aufgestellt, wo auch in diesem Jahr wieder ein Storch gebrütet hat“, erklärt Frank Zahn vom Orts- und Bürgerverein (OBV) Apen. Mittlerweile konnten schon drei Storchenküken gesichtet werden.