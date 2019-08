Atens Vor zwei Jahren haben sich Gino und Ehefrau Chantal Kaselowsky in einer eher ungewöhnlichen Branche selbstständig gemacht. Mit einem Märchentheater ziehen sie durch die Lande. Immer dabei sind auch die gemeinsamen Söhne Jordan (5) und Miguel (9). An diesem Wochenende gastiert die Familie in Nordenham. Aber hat ein Puppentheater in Zeiten des Internets überhaupt noch eine Chance?