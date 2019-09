Augustfehn Irgendwie gehörte das Türklingeln zum Abendbrot dazu: „Aber gestört hat es mich nie“, erzählt Gabriele Ibbeken. Damals, Ende der 1960er Jahre, saß sie mit ihren beiden Geschwistern und ihren Eltern, Werner und Anneliese Ibbeken, allabendlich am Tisch und plauderte über Dinge, die eine Fünfjährige beschäftigen. Das Ehepaar Ibbeken führte die Marien-Apotheke an der Poststraße – und das mehr oder minder 24 Stunden, sieben Tage lang – eben auch zur Abendbrotzeit. Die Menschen kamen aus den Gemeinden Südgeorgsfehn, Barßel und Apen, um in Augustfehn Hustensaft, Augentropfen oder Halstabletten auf Rezept zu bestellen. Apotheken waren damals rar – schließlich brauchten Betreiber eine Konzession, um eine Apotheke führen zu dürfen. Ob und wo eine neue Apotheke gegründet werden sollte, entschied zu jener Zeit noch der Staat nach einer bestimmten Schlüsselzahl.

