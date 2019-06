Augustfehn Mit einem Rollator gehe ich die kleine Rampe mit sehr geringer Steigung hoch. Diesen dabei gerade zu halten, fällt schwer. Denn ich trage einen Alters-Simulationsanzug, der mich die Beeinträchtigungen älterer Menschen nachempfinden lässt. Damit bewege ich mich im Azurit-Pflegezentrum in Augustfehn. Immer wieder merke ich, wie ich kleine Schlangenlinien laufe. Um dies auszugleichen, beugt sich mein Oberkörper automatisch etwas nach vorne. Den Rollator loszulassen und ohne weiterzulaufen, kommt nur infrage, wenn ich mich am Geländer festhalte. Denn mein Gang ist schwammig. Der Stand ist nicht so stabil wie sonst. Die zwei Treppenstufen bergab gehe ich ebenfalls langsam und halte mich am Geländer fest.