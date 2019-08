Augustusburg Schnell ist er wieder da, der weiße Elefant, die AfD. Dirk Neubauer erzählt von der Kreistagssitzung am vergangenen Abend. Es war die erste nach der Wahl. Das Parlament des Kreises Mittelsachsen konstituierte sich und stimmte – wie das so üblich ist – zunächst über Ausschussbesetzungen und Aufsichtsräte ab. Dabei bekamen AfD-Kandidaten fast doppelt so viele Stimmen, wie sie Mandate haben. Irgendjemand anderes muss also für die Rechtspartei gestimmt haben. Das macht Neubauer sauer: Schließlich sind sich die Parteien in Sachsen einig: Mit der AfD soll es keine Kooperation geben. Doch sogar noch vor der Landtagswahl am 1. September wird dieser Konsens hier durchbrochen.