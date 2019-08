Aurich /Friesische Wehde Wenn Werner Bodeit durch Ostfriesland getingelt ist, sind neben seinem selbst gebauten Wagen auch immer seine Hunde mit dabei gewesen. Die Vierbeiner und er waren wie eine Familie. Anfang August war der 56-Jährige tot in seiner Unterkunft in Forlitz-Blaukirchen aufgefunden worden. Die Nachricht vom Tod Bodeits hat viele betroffen gemacht, vor allem die Einwohner des 200-Seelen-Ortes in Südbrookmerland. Viele fragten sich zudem, was nun mit den Hunden passiert, Bodeits treuen Begleitern. Das Schicksal der Tiere bewegte die Menschen, auch in den sozialen Netzwerken.

